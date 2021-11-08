Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
Afganistan'da ekonomik sorunlardaki artış, yoksullukla mücadele eden halkın durumunun daha da kötüleşmesine neden oldu. Birçok kişinin temel gıda maddelerinden yoksun olduğu ülkede, ekmek satın alacak imkanı olmayan yoksul halk, saatlerce önünde bekledikleri fırınlara gelen müşterilerden ekmek istiyor.
08 Kasım 2021 12:46
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor
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Afganistan halkı, ücretsiz bir ekmek için fırın önlerinde bekliyor