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Adana Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü

Adana’da Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki bölümünde görülen köpükler çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

05 Kasım 2021 14:20

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Adana Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü

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Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki köprünü altından geçen bölümünde köpüklenmeler görüldü. Köpüklenme, mahallelide tedirginliğe neden oldu.

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Mahalleli, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde köpüklenmeler görüldüğünü söyledi.

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Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi. (DHA)

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