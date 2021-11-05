Adana Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü
Adana’da Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki bölümünde görülen köpükler çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.
05 Kasım 2021 14:20
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Adana Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü
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Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki köprünü altından geçen bölümünde köpüklenmeler görüldü. Köpüklenme, mahallelide tedirginliğe neden oldu.
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Mahalleli, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde köpüklenmeler görüldüğünü söyledi.
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Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi. (DHA)
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