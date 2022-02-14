Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’den ilk fotoğraf; “Aydınlık” notuyla paylaşıldı
14 Şubat 2022 10:30
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Abdulhamit Gül’ün Adalet Bakanlığı'ndan istifası sonrası kardeşi, kar üzerindeki soba başında fotoğrafını, "Aydınlık" mesajıyla paylaştı.
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Gül, Adalet Bakanlığı'ndan affını isteyerek görevi Bekir Bozdağ'a devretmişti.
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Gül'ün fotoğrafını kardeşi Sabiha Doğan paylaştı
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Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’den ilk fotoğraf; “Aydınlık” notuyla paylaşıldı
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