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Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’den ilk fotoğraf; “Aydınlık” notuyla paylaşıldı

14 Şubat 2022 10:30

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Abdulhamit Gül’ün Adalet Bakanlığı'ndan istifası sonrası kardeşi, kar üzerindeki soba başında fotoğrafını, "Aydınlık" mesajıyla paylaştı.

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Gül, Adalet Bakanlığı'ndan affını isteyerek görevi Bekir Bozdağ'a devretmişti.

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Gül'ün fotoğrafını kardeşi Sabiha Doğan paylaştı

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Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’den ilk fotoğraf; “Aydınlık” notuyla paylaşıldı

Adalet BakanıAbdulhamit Gülilk fotoğrafAydınlıknotSabiha Doğankardeşi
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