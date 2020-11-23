Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini duyurmuştu; dün MasterChef'te neler yaşandı?

Ünlü şeflerin sunumu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı vardı. Eleme gecesinin heyecanı yaşanırken eleme oyunu öncesi haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununda Azeri yemekleri yaptı. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu hafta kim elendi?
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MasterChef Türkiye 2020'de haftanın son dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Bu sonucun ardından Mavi Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
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Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Bu oyun sonrasında ise Mavi Takım diğer eleme adayı için oylama yaptı.
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MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin heyecanı yaşanırken Ayyüce ve Uğur'dan sonra haftanın 3. eleme adayı belli oldu.
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Bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takım yarışmacıları kullandıkları oylarla eleme adayını Sefa olarak belirledi.
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MasterChef Türkiye'de 14. haftanın eleme oyununda; Uğur, Ayyüce ve Sefa eleme finaline çıktı ve Somer Şef yapacakları yemeğin inceliklerini anlattı.
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Yapılan oylama sonrası en iyi tabak Sefa'nın oldu. Son ikiye kalan isimlerden Ayyüce bu hafta yarışmadan elenen isim oldu.
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yarışmacı Uğur'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söyledi.
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“Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir. Diskalifiye olan Uğur yeni bölüm fragmanında da yer almadı. Böylece Uğur Yılmaz Deniz 106. bölümde MasterChef'e diskalifiye olarak veda etti.”