Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile tanışma hikâyesini anlattı
16 Eylül 2021 15:00
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Acun Ilıcalı, komedyen Hasan Can Kaya ile ilgili “Görür görmez ‘işte bu’ dedim. Ankara’da gösterisi vardı. Gece uçağı gönderip aldırdım” dedi.
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Müge ile Gülşen’le 2. Sayfa programının konuğu bu hafta Acun Ilıcalı oldu. Kendi kanalında yayınlanan programa konuk olan Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile ilgili tanışma hikayesini anlattı.
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Acun Ilıcalı, "Hüsnü Güreli'nin kızı Yosun beni aradı, böyle bir yetenek var dedi. Ben de 2 saat boyunca Hasan Can'ı seyrettim. Arkadaşlarım arasında bilen yoktu. Görür görmez ‘işte bu’ dedim. Ertesi gün onu aradım kendisi de şoke oldu. 'Ankara'dayım, Gaziantep'e gideceğim' dedi.
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Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile ilgili "Gösterinin sonrasında gece 1'de uçakla Ankara'dan aldırdım onu." ifadelerini kullandı.
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Ilıcalı, ünlü komedyenle hızlıca samimiyet kurduklarını söyledi: "Dalaman'da havaalanında Hasan'la buluştum, 15 dakika sonra sarmaş dolaştık."
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TV8 ve dijital medya platformu Exxen’in sahibi olan Acun Ilıcalı, "Daha sonra uçakla Gaziantep'e gösteriye gittiler. Allah istedi diyelim." dedi.