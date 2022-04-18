Acun Ilıcalı'dan TFF Başkanı, hakem tartışmaları ve Mesut Özil değerlendirmesi
Hull City'nin yeni sahibi, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu
18 Nisan 2022 16:46
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Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, hakem kararları konusunda tepkisini dile getirdi. "Cüneyt Çakır'a yapılanı doğru bulmuyorum" dedi. Ilıcalı, "TFF'nin yeni başkanınının Saffet Sancaklı veya Hamit Altıntop olmasını isterim" dedi.
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda "Mesut Özil konusu şu an Fenerbahçe'nin iç konusu ama Mesut'la ilgili şu aşamada tek bildiğim şey Türkiye'de mutlu. Tabi bir problem yaşanıyor ama dediğim gibi iç problem. Benim açımdan olaya bakış açım inşallah sorunlar çözülür. Mesut Hull City'e gelsin gibi kafamda bir şey yok" dedi.
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Hakemlerin ihracını desteklemediğini belirten Acun Ilıcalı, "Biraz stresli bir dönemdeyiz. Bir kere maddi konularda belli sıkıntılar var. Takımlar biraz naklen yayın geliri ile bir stres altındalar. Onun dışında hakemlerimizin bu son dönemde başına gelen olayı açıkçası üzülerek takip ettim. Cüneyt Çakır başta olmak üzere hakemlerimizi gönülden destekliyorum. Benim gözümde Cüneyt Çakır gibi ülkemizi bu kadar önemli platformlarda temsil etmiş, bizi gururlandırmış, dünyanın konuştuğu bir hakemimizi bu şekilde yaklaşımla buluşturmamalıydık. Ben bu açıdan çok üzgünüm. Bunun telafi edilmesini bekliyorum" sözlerini kullandı.
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Acun Ilıcalı ayrıca, "Dünyanın neresine gidersem gideyim Cüneyt Çakır'ın hakemliğinin gururunu yaşamış biriyim. Çok önemli ortamlarda bulundum, bu kadar üsrt düzey bir hakemimiz varken kalkıp sezonun ortasında böyle bir durum olması benim açımdan süper bir yanlış" dedi.
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Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifasını da değerlendiren Ilıcalı, "Nihat başkanımıza buradan sevgiler. Psikolojik olarak yıprandı bence ve 'yeter artık' dedi gibi anlıyorum. Oraya yeni bir isim gelecek ama sanki bu sefer biraz futbol dünyasından birisi olsa ne mutlu olurum. Mesela Saffet Sancaklı gibi bir isim neden olmasın derim. Sevgili Hamit neden olmasın derim. Bu isimler beni mutlu eder. Biraz böyle futbol manteletesine dönelim. Çok böyle iş adamı tarafına değil de futbolsal tarafa gitsek de bir de onu denesek ne iyi olur" açıklamasını yaptı