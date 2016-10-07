T24 LogoT24 Logo

ABD'de tropikal fırtına korkusu 2 milyon kişiyi yollara döktü

07 Ekim 2016 01:44

121

Amerika Birleşik Devletleri, Matthew tropikal fırtınasına hazırlanıyor.

221

Fırtınanın etkilemesi beklenen Florida, Georgia (Corcia), Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

321

Yetkililer, 2 milyondan fazla vatandaşı evlerini boşaltması konusunda uyardı.

421

Florida valisi, okyanus kıyısında yaşayanlara en az 3 gün yetecek su, gıda ve ilaç depolamaları çağrısı yaptı. Bazı bölgelerde okullar tatil edildi.

521

Vatandaşlar yiyecek stokları için marketlere koştu, benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

621

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre Haiti'de en az 10 bin kişi hastane ve barınaklarda kalıyor.

721

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın ABD'de saatte 120 km hıza ulaşacağını, ayrıca şiddetli yağış ve sele neden olacağını duyurdu.

821

ABD Başkanı Barack Obama, tehdit altındaki bölgelerde yaşayan halkın tahliye edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

921

Haiti'de Mathew tropikal fırtınası 140 can almıştı.

1021

Haiti'de Mathew tropikal fırtınası 140 can almıştı.

1121

1221

1321

1421

1521

1621

1721

1821

1921

2021

2121

ETİKETLER

ABDtropikal fırtınaHaitiolağanüstü halFloridaBarack Obama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24