ABD'de tropikal fırtına korkusu 2 milyon kişiyi yollara döktü
07 Ekim 2016 01:44
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Amerika Birleşik Devletleri, Matthew tropikal fırtınasına hazırlanıyor.
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Fırtınanın etkilemesi beklenen Florida, Georgia (Corcia), Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.
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Yetkililer, 2 milyondan fazla vatandaşı evlerini boşaltması konusunda uyardı.
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Florida valisi, okyanus kıyısında yaşayanlara en az 3 gün yetecek su, gıda ve ilaç depolamaları çağrısı yaptı. Bazı bölgelerde okullar tatil edildi.
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Vatandaşlar yiyecek stokları için marketlere koştu, benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre Haiti'de en az 10 bin kişi hastane ve barınaklarda kalıyor.
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Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın ABD'de saatte 120 km hıza ulaşacağını, ayrıca şiddetli yağış ve sele neden olacağını duyurdu.
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ABD Başkanı Barack Obama, tehdit altındaki bölgelerde yaşayan halkın tahliye edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
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Haiti'de Mathew tropikal fırtınası 140 can almıştı.
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Haiti'de Mathew tropikal fırtınası 140 can almıştı.
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