ABD gişe verilerine göre Eternals zirvede
ABD'deki sinema salonlarında hafta sonun gişe verileri belli oldu. Marvel Evrini'nin son filmi Eternals, 71 milyon dolar ile zirveye yerleşti. İşte 5-7 Kasım 2021 ABD Box Office gişe rakamları...
08 Kasım 2021 12:43
110
Last Night in Soho 1.8 milyon dolar.
210
Antlers Antlers 2 milyon dolar.
310
Spencer 2.1 milyon dolar.
410
Halloween Kills 2.4 milyon dolar.
510
The French Dispatch 2.6 milyon dolar.
610
Ron's Gone Wrong 3.6 milyon dolar.
710
Venom: Let There Be Carnage 4.5 milyon dolar.
810
No Time to Die 6.2 milyon dolar.
910
Dune: Part One 7.6 milyon dolar.
1010
Eternals 71. milyon dolar.
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