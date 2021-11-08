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ABD gişe verilerine göre Eternals zirvede

ABD'deki sinema salonlarında hafta sonun gişe verileri belli oldu. Marvel Evrini'nin son filmi Eternals, 71 milyon dolar ile zirveye yerleşti. İşte 5-7 Kasım 2021 ABD Box Office gişe rakamları...

08 Kasım 2021 12:43

110

Last Night in Soho 1.8 milyon dolar.

210

Antlers Antlers 2 milyon dolar.

310

Spencer 2.1 milyon dolar.

410

Halloween Kills 2.4 milyon dolar.

510

The French Dispatch 2.6 milyon dolar.

610

Ron's Gone Wrong 3.6 milyon dolar.

710

Venom: Let There Be Carnage 4.5 milyon dolar.

810

No Time to Die 6.2 milyon dolar.

910

Dune: Part One 7.6 milyon dolar.

1010

Eternals 71. milyon dolar.

ABDSinemaGişeRakamlarEternals
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