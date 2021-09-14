A Milli Takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz'la anlaşıldı iddiası
A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrasında liste başı isimlerden biri olan Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldığı aktarıldı.
14 Eylül 2021 11:48
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Sabah Gazetesi'nin özel haberine göre; TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi. Fakat son kararı TFF Başkanı Nihat Özdemir verecek. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.
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Sabah Gazetesi'nin özel haberine göre; TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi. Fakat son kararı TFF Başkanı Nihat Özdemir verecek.
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Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak. Peki bu konuda görüşü sorulan 10 Türk teknik adam neler söyledi? Sporx'in derlemesine göre teknik direktörlerin ifadeleri şöyle:
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"Önce genel bir tanımı yapmak lazım. Milli takım dendiği zaman, başka bir seviye orası. Orası bir temsil yeri. Dolayısıyla sadece benim için değil bütün ülkemizdeki çalıştırıcılar için tartışılacak bir yer değil. Böyle bir pozisyon için benim kişisel olarak hiçbir zaman böyle bir talebim olmadı, olmaz. Ancak, talep olursa hayır denmez. Bu işin hem görev, sorumluluk, onursal tarafı. Her çalıştırıcı için böyle."
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"Pratiğin doğrusu sahaya yansır. Sahadaki eksiklikler de sorunları göz önüne getiriyor. Yabancı teknik adamın milli takıma katkısı olmaz. Hiddink geldi, Lucescu geldi ne oldu? Başarısız oldular. Yabancı hoca gelirse eğitim konusunda sorun var demektir. Yabancı hoca getireceğinize yerli hocaları eğitin, yetiştirin. Bu eğitimi federasyon verecek. Eğer TFF yabancı hoca tercih ederse bu yerli hocaların yetersizliği olur. Ben kesinlikle yabancı hoca tercihinin, yerli teknik adamlara 'yetersizsiniz' mesajı olacağını düşünüyorum."
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"Dört maç var, iddiamız var, Dünya Kupası'na gidebilir miyiz? Evet. Norveç'i burada yendiğimizde bir şeyler yakalayabiliriz. Bunlara konsantre olmamız gerekirken, şimdi başladık kim gelir... Milli takımın etrafında toplanıp, moral olmalıyız. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri? Hani biz bitti demeden bitmezdi? Daha bitmedi. Şenol Güneş de, ben de ay yıldızı göğsümüzde taşıdık. İşin teknik boyutu, öldürdünüz. Ekonomik boyutu, gebertiniz. 4 maç var. Bir sakinleşin Allah aşkına!"
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"Tabii ki de her hoca Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak ister ama şu an değil. İlerleyen yıllarda olabilir Biz oyuncuyla anlaştık ama Federasyon limit yüzünden tescil etmiyor. Başkanımız limit aşmak için öyle gelirler buldu ki, o gelirlerle limiti aştık ve oyuncu aldık."
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"Net bir şey (Teklif) almadım. Milli takım her şeyin üstünde gelir. Yıllarca kaptanlığını yaptım. Hemen hemen her kategorisinde oynadım. Görev verildiğinde seve seve gideriz. Bizi Norveç'le bir final maçı bekliyor. Ben olurum başkası olur. Bir an önce yapılması gerekiyor. Antrenörün içimizden biri olması gerekiyor. Burada mukavelem olmuş ya da olmamış hiç önemli değil. Askersin, evde oturuyorsun ve savaşa çağırıyorlar. Seve seve oraya gidilir. Böyle bir şey yapılırsa yok demem mümkün değil. Biz oraya gittiğimizde neyimiz varsa veririz."
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"A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok"
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"Bir teknik adam değil, 5-6 kişinin bunlar içinde yabancı dil bilen, Avrupa'yı çok iyi bilen, oyuncu iletişiminde, taktik konusunda uzman bir adam bu işe sahip olmayabilir. 4-5 üst düzey teknik adamın bir araya gelip, 4 maçta bu takımı dünya kupasına getirmesi gerekiyor. Öyle ahbap çavuş ilişkileri ile, o gitsin, bu kalsın, şu gelsin... Bakın bir adam, iki adam demiyorum 4-5 akil adam gelsin. Bunlar hangi vasıflara sahip olabilir? Gurbetçilerin performansını iyi bilen, yabancı dili olan, ülkedeki futbolu bilen, taktik konusunda uzman insanların bir araya gelip milli takımı dünya kupasına götürebilir. Benim düşüncem bu."
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"Milli takımda yeni bir arayış var. Hepsi çok değerli bu millete ve bayrağa hizmet edebilecek insanlar. Görüşülen isimler arasında geçmişte duruşuyla, Trabzonspor'daki başarısıyla Ünal Karaman isminin de görüşülmesi gerektiği tarafındayım. Ünal hoca (Karaman) çok önemli yerlerde hizmet etmiş bir teknik direktör. Büyüklerimizin onu da göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum."
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"A Milli Takım için teklif almadığımı açıklıkla ifade edebilirim. Zaman ve tercihlere saygı duymak gerekir. Buna yönetenler karar veriyor. Milli Takım herkesin olmak istediği yerdir."
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"Bir teknik adamdan ziyade vatandaş olarak milli takımımızı her zaman başarılı görmek istiyoruz. Görmedik mi, gördük. Bizi de her zaman mutlu etti. Çok önemi bir jenerasyona sahibiz, çok önemli futbolculara sahibiz. Beş önemli ligde oyunculara sahibiz. Ben Almanya'da uzun yıllar kaldım, orada eğitim aldım. Orada Türkiye, gizli favorilerden biri olarak gösteriliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki hayal kırıklığımız, son müsabakalarda da devam etti. Çünkü iyi oynamadık ve kaybettik. Özellikle teknik adam konusunda Şenol Güneş'i eleştirebilirsiniz ama aynı zamanda Şenol hocayla bu takım dünya üçüncüsü oldu. Çok fazla keskin gidiyoruz. Bir de eleştirirken muhalefet olmak çok kolay ama aynı zamanda neleri yapmamız gerektiği konuşulduğunda iyi analiz yaparak, doğruların üzerine gidersen daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Şenol hocanın bu kadar yerle bir edilmeyi hak etmediğini düşünüyorum."