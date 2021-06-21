A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020’ye puansız veda etmesinin ardından Bakü’de kaldığı otelden ayrıldı.
21 Haziran 2021 13:14
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EURO 2020'de mücadele ettiği A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmesinin ardından elenen A Millî Takım, Bakü'den ayrıldı.
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Oynadığı İtalya, Galler ve İsviçre karşılaşmalarında kalesinde 8 gol görüp 1 gol atan ve turnuvadan elenen ekip, yerel saat ile 13.00'te Haydar Aliyev Havalimanı'ndan özel uçakla hareket etti.
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Otelden çıkışı sırasında ay-yıldızlı takımın morallerinin bozuk olduğu dikkat çekti.
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A millî Futbol Takımı, Bakü'den ayrıldı
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