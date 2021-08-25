93 farklı tema, 539 parçadan 'Anamorfoz Atatürk Projesi'
Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini simgeleyen ve yapımı yaklaşık üç ay süren Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko imzalı 'Anamorfoz Atatürk Projesi', Marble İzmir Fuarı'nda sergilendi.
25 Ağustos 2021 19:32
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93 farklı temadan 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser, fuar ziyaretçilerinden ilgi gördü.
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Bir doğal taş firması, Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko'nun üzerinde 3 ay çalıştığı 'Anamorfoz Atatürk' eserini, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Marble İzmir Fuarı'nda sergiledi.
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Birçoğu o döneme ait olan toplam 539 parçadan oluşan eser, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen objelerin birleşiminden oluşuyor.Kökeni Yunanca'dan gelen 'Anamorfoz'un, yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı olduğu belirtilen eser, üç boyutlu enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak yansıyor.
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Kökeni Yunanca'dan gelen 'Anamorfoz'un, yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı olduğu belirtilen eser, üç boyutlu enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak yansıyor.
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93 farklı tema, 539 parçadan 'Anamorfoz Atatürk Projesi'
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93 farklı tema, 539 parçadan 'Anamorfoz Atatürk Projesi'