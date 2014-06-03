91 yaşında maraton rekoru

91 yaşındaki Harriette Thompson, 7 saat süren koşusuyla bir rekora imza attı.
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Thompson, kendi yaş aralığının en yaşlı kadın maratoncusu unvanını kazandı.
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Koşuyu tamamlayabileceğinden emin olmadığını belirten 91'lik maratoncu, "Parkuru yarıladığımda ‘sanırım bunu yapamayacağım’ dedim. Ancak koşmaya devam ettikçe kolaylaştı ve eğlenceli hale geldi" dedi.
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1999 yılında 77 yaşındayken koşmaya başladığını belirten Amerikalı maratoncu, "Lösemiye yakalanan arkadaşlarım için koşmaya başladım. Bir arkadaşım lösemi ve lenfoma derneğinin düzenlediği koşulara katılarak para topluyordu. Bunu duyunca ben de yapabilirim dedim" şeklinde konuştu.
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Thompson daha önce 14 kez daha bu maratona katıldığını belirtiyor.