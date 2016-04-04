9 maddede dünyayı sarsan Panama Belgeleri

Panama, Orta Amerika’da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülke. Başkenti, ülke ile aynı adı taşıyan Panama şehri.
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Tarihin en büyük yolsuzluk belgeleri olarak adlandırılan Panama Papers ortaya çıkarılan 2.6 terabayt belge ile hala görevde olan onlarca devlet başkanının, dev holding yöneticilerinin, futbolcuların ve daha birçok kişi ve kurumun kara para aklama belgelerini ortaya koyan belgeler.
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Yaklaşık 1 yıl önce Alman Süddeutsche Zeitung gazetesiyle iletişime geçen ismi bilinmeyen kişiler Panama merkezli Mossack Fonseca Hukuk Bürosu’na ait belgeleri bu gazete ile paylaşıyorlar ve olaylar gelişiyor.
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Süddeutsche Zeitung, bu belgeleri Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyum’u (ICIJ) ile paylaşıyor ve belgelerin ayrıştırılması işlemi başlıyor
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Açık ve net bir şekilde kayıtlı tarihin en büyük belge sızıntısı diyebileceğimiz Panama Papers yaklaşık 2.6 TB boyutunda. Süddeutsche Zeitung gazetesinin paylaştığı bilgilere göre 1977’den Aralık 2015 yılına kadar milyonlarca belge içeriyor
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2.6 TB belge sızıntısı olunca dataların analiz edilmesi ve görselleştirilmesi de kolay olmuyor. Şu anda gelinen noktaya göre Türkiye’den 101 şirket ve 10 adet müşterinin belgeleri de yer alıyor. 152 hak sahibi ve 517 hissedar bulunuyor. Bu kişilere ilişkin detaylar da çok yakında ortaya çıkacaktır. Dünya genelinde datayı incelemek için kayıt altına almanız gereken adres: https://briankilmartin.cartodb.com/viz/54ddb5c0-f80e-11e5-9a9c-0e5db1731f59/embed_map?ref=producthunt
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Başlıca ülkeler şunlar: Rusya, Suriye, Amerika, İngiltere, Katar, Arjantin, Arabistan, Ürdün, Irak, İzlanda, Sudan, Ukrayna; burada en büyük suçlamalar Rusya devlet başkanı Putin için yapılıyor