9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
31 Aralık 2021 13:43
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9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
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Diyarbakır'daki birçok medeniyete ev sahipliği yapan 9 bin yıllık Amida Höyük'te son 1 yıldaki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi.
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Merkez Sur ilçesinde Hurri- Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te bu yıl kazı çalışmaları 330 gün sürdü.
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Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Geçen yıla kadar Amida Höyük'te 8 bin yıldır kesintisiz bir yaşam vardı. Çalışmalarla bu yıl bu tarih, 9 bin yıla dayandı. Bu yıl 900'ün üzerinde eser tespit edildi. Milattan önce 7000'den başlayıp Osmanlı'ya kadar bütün dönemlere ait eserler var. Çok verimli bir kazı sezonu geçirdik" dedi. (DHA)
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9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
611
9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
711
9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
811
9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
911
9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
1011
9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
1111
9 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi