86 yaşındaki Sophia Loren: 16 yaşında hissediyorum ve emekli olmayacağım
Dünyaca ünlü oyuncu Sophia Loren, uzun bir aranın ardından sonra ilk kez bu yıl oğlunun yönettiği The Life Ahead filmiyle seyirci karşısına çıktı
28 Aralık 2020 11:08
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Sinemayı bırakmaya niyeti olmadığını söyleyen 86 yaşındaki Loren, "Kendimi 16 yaşında hissediyorum" dedi.
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Loren, en son bu yıl oğlu Edoardo Ponti’nin yönetmenliğini üstlendiği The Life Ahead filminde başrolde yer almasının ardından yakın zamanda emekliliği düşünmediğini açıkladı.
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Mirror gazetesine konuşan dünyaca ünlü yıldız, “Gencim ve ömrüm uzun. 16 yaşında hissediyorum” dedi. “Yeni bir filmde rol alır mıyım? Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.
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İtalyan oyuncu Loren, 16 yıllık aranın ardından 2020’de kamera karşısına geçti.
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Loren, The Life Ahead filminde, eski bir seks işçisine, yetim çocuklara bakan Yahudi soykırımından kurtulmuş Madam Rosa karakterine hayat verdi.
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1962 yılında Two Women filmindeki rolüyle Oscar kazanan Loren, uzun bir aranın ardından tekrar sinemaya dönüşünü, “Bir süre çalışmayı bıraktım çünkü aniden uyandım ve çocuklarımı ya da onların çocuklarını göremediğimi ve etrafımdaki hayatı kaçırdığımı fark ettim” diye açıkladı.
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“Bir film çektiğinizde ne yapmanız gerekiyorsa onu yaparsınız ve onun dışındaki şeyleri düşünemezsiniz” diyen Loren, “Hayatım için ve etrafımda inşa etmeye çalıştığım şey için zamana ihtiyacım vardı. Aksi takdirde ne için yaşarsınız? Sadece iş için mi?” ifadesini kullandı.
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70 yıl önce yüzme bilmediği için kariyerinin hiç başlamadan bitme noktasına geldiğini söyleyen Loren, yüzme dersi aldıktan sonra ilk kez 1953 yılında İtalyan komedisi Woman of the Red Sea’de rol alabildiğini anlattı.
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Ünlü oyuncu, adını Sofia Villani Scicolone’den Sophia Loren’e çevirdikten sonra dünyanın en çok tanınan oyuncuları arasına girdi. Loren, İngilizce dışında bir dille performans sergileyen oyuncular arasında Oscar alan ilk isim oldu. Kendisine seks sembolü olarak bakılmaması için çabaladığını ve ödülüyle öyle olmadığını kanıtladığını belirtti.
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“Amerika’da cinselliği öne çıkarıyorlardı ama çok genç ve güzel olduğum için beni endişelendirmiyordu” diyen Loren, “Hayatınızı tedavi eder ve sakin olduğundan emin olursanız, ne yapacağınızı bilirsiniz. Aksi takdirde kendiniz veya aileniz hakkında hiçbir şey bilemeyecek kadar çıldırırsınız” dedi.