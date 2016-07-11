80’lere damgasını vuran filmler…

Hayalet Avcıları - 1980’li yıllarda sinemada büyük gelir elde eden filmlerden. Eleştirmenler filmin hikâyesini zayıf bulsa da Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis ve Ernie Hudson’dan oluşan ekip bir kült halini aldı. Hayalet avcıları, proton silahlarıyla Gozer, Zuul ve Vinz Clortho gibi varlıkların peşinden koştular. Görsel efektleri dolayısıyla Oscar ödülü aldı.
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Çıplak Silah - İzleyicileri bol bol güldüren filmlerdendi. Serinin senaryolarını komedi üçlüsü ZAZ (Zucker, Abrahams & Zucker) yazdı. Kanadalı aktör Leslie Nielsen, sakar dedektif Frank Drebrin karakteriyle özellikle Almanca konuşulan ülkelerde bir yıldıza dönüştü.
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Geleceğe Dönüş - Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hannover Fuarı’nı ziyareti sırasında bilim kurgu filmi “Geleceğe Dönüş”ü tanımadığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Baracak Obama, ona üç filmden oluşan serinin DVD’lerini gönderme sözü verdi. Başbakan artık Marty McFly ve "Doktor" Emmett Brown’dan geçmiş ve geleceğin nasıl değiştirilebileceğini göstermelerini isteyebilir.
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Cazcı Kardeşler - Pek çok yıldız, her türden müzik ve aksiyon… İşte John Landis’in “Cazcı Kardeşler” filminin tarifi de buydu. Film, Almanya’da ABD’de olduğundan daha çok ilgi gördü. 2 milyon izleyiciyi sinemaya çekti. Ancak 1998 yapımı “Cazcı Kardeşler 2000” adlı film önceki başarıyı yakalayamadı.
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Kutsal Hazine Avcıları - 1981 yılı yapımı ilk Indiana Jones filminde iki ünlü usta birlikte çalışmıştı: Steven Spielberg yönetmen koltuğunda oturmuş, George Lucas da senaryoyu yazmıştı. Ve bunun sonucunda Harrison Ford’un başrolünde olduğu serinin “Kutsal Hazine Avcıları” filmi ortaya çıkmıştı. 2019 yılında -77 yaşında olacak olan- Ford’un serinin yeni filminde oynaması bekleniyor. Indiana Jones kültü devam ediyor.
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Terminatör - Toplam 17 cümleyle başarı. Bunu sadece Arnold Schwarzenegger’in canlandırdığı Terminatör başarabilir. 1984 yapımı bilim kurgu filminin orijinal versiyonu Almanya'da, (18 yaş altı gençleri korumak için sakıncalı içeriklerin listelendiği) endeks listesinde yer almıştı. Film, 2010’dan beri sansürsüz izlenebiliyor.
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İlk Aşk, İlk Dans (Dirty Dancing) - Utangaç Frances Houseman, bir tatil beldesinde, ateşli dans öğretmeni Johnny ile tanışır. Johnny, sadece “Baby” olarak tanınan Houseman’ı değil milyonlarca sinema izleyicisini de etkiledi. “Dirty Dancing” 1987 yılında yılın en başarılı filmi oldu. Film, Oscar ödüllü müzikleriyle de bir kült haline geldi.
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E.T. - Evini özleyen sevimli uzaylı, 1982 yılında genç ve yaşlı herkesin kabini işte bu cümleyle fethetti. Spielberg’in “E.T.” filmi bugüne kadar hep en başarılı filmler listesinde yer aldı. Herkes filmin devamını istese de Spielberg buna karşı çıktı. Ona göre, devam filmi, ilkinin masumiyetini çalabilirdi.
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Timsah Dundee - Paul Hogan, 1986 yılında “Timsah Dundee” rolüyle aynı ismi taşıyan filmde büyük başarı sağladı. Aynı zamanda Avustralya’nın ormanlık alanlarında bir timsah avcısını canlandırarak Altın Küre Ödülünü de aldı.
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Bıçak Sırtı 2- 1980’li yılların diğer kült filmlerinin aksine, Ridley Scott’un “Bıçak Sırtı” filmi önce kamuoyunda büyük ilgi çekmemişti. Film 2019 yılının Los Angeles'ında geçiyor, sorunlu replikantları öldürmekle görevli "Bıçak Koşucuları" adını taşıyan birimde çalışanların hikâyesi anlatılıyor. Temmuz ayında Bıçak Sırtı 2’nin çekimlerine başlanması bekleniyor. Başrollerde Harrison Ford ve Ryan Gosling olacak.
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Gremlinler - 1984 yılında, önce sevimli, tatlı görünen Mogwailer bir anda küçük, kötü canavarlara dönüştüler. Gremlinler hem komik hem de çılgınca bir kaos yaratıp ortalığı kırıp geçirdiler. Sadece Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, canavarları kısa bir süre sakinleştirebildi. Film bugün de hâlâ bir kült.
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Rambo - Sylvester Stallone, 1982 yılında travma geçirmiş savaş gazisi John Rambo rolüyle ilk büyük sinema başarısını yaşadı. Film için aldığı dövüş eğitimleri sırasında Stallone’nin dört kaburga kemiği kırıldı ve vücudunda yanıklar oluştu. Ancak tüm bunlara değdi. Eleştirmenler, bu aksiyon filmini özellikle de Amerika’nın geçmişini ele alması nedeniyle övdü.
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Denizaltı (Das Boot) - Önce televizyon dizisi olarak başladı. 1981 yılında Wolfgang Petersen’in yönetmenliğiyle sinema versiyonu çekilen “Das Boot” dünya genelinde büyük başarı sağladı. II. Dünya Savaşı'nda U-96 adlı Alman denizaltı mürettebatını konu alan bir savaş filmi. En iyi reji de dâhil toplam altı kategoride Oscar’a aday gösterildi. “Das Boot” 2018 yılında dizi olarak yeniden ekranlara geri dönecek.