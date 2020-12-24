80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
Avusturya’da yaşayan 80 yaşındaki otomobil tutkunu, otomobil koleksiyonuna 80’inci Porsche’sini ekledi
24 Aralık 2020 11:30
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Avusturya’nın başkenti Viyana'da yaşayan Ottocar J, (80), 80’inci kez Porsche marka otomobil satın aldı.
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Bunun ardından Ottocar J, Porsche Topluluk Yönetimi tarafından Porsche amblemini bir kaputun üzerine takmasına izin verilen ilk müşterilerden biri oldu.
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Araba koleksiyonu için özel bir malikane de inşa eden Ottocar J, çocukluğunda kurduğu hayaline ilk adımı 1972’de sarı renkli 911 E alarak attığını söyledi.
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Otomobil tutukunu Ottocar J,söz konusu lüks marka araç tutkusunun yaklaşık 50 yıl önce aynı marka bir otomobilin yanından geçmesiyle başladığını ifade etti.
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Öte yandan, tutkusu giderek artan Ottocar J'nin koleksiyonunda şu ana dek 38 adet aynı marka araç bulunuyor.
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Aralarında 8 silindirli nadir motorlu 910, orijinal Fuhrmann motorlu 904 ve beraber hala klasik otomobil yarışlarına katıldığı 917 gibi modeller de yer alıyor.
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
1317
80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
1417
80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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80 yaşına girerken 80. Porsche'sini satın aldı
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