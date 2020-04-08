76 gündür karantinada olan Covid-19’un sıfır noktası Vuhan’dan ilk kareler
08 Nisan 2020 13:07
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76 gündür karantinada olan Covid-19’un sıfır noktası Vuhan’dan ilk kareler
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı. The Global Times'ta yer alan habere göre, Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.
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Koronavirüs salgınının aralık ayında başladığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde 11 haftalık karantinanın ardından ilk kez kent dışına çıkmaya izin veriliyor.
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Tren, hava yolu ve karayolları açılırken, sadece sağlıklı olduğuna dair "yeşil kod"a sahip kişilerin seyahatine izin veriliyor. Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.
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Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.
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Komisyon ayrıca 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.
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Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.
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Sabaha karşı 5'te Vuhan'a şehir dışından insanları taşıyan trenler hareket etmeye başladı.
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Salgın boyunca 76 gün karantina koşullarında ayakta kalmaya çalışan Vuhan'da 50 bine yakın insan enfekte olmuş, 2 bin 571'i yaşamını yitirmişti. Son bir ayda her yeni gün daha az yeni vaka görüldüğü için şehirdeki kısıtlamalar da son günlerde azalmaya başlamıştı ve en sonunda tam anlamıyla kaldırıldı.
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11 milyon insanın yaşadığı Vuhan'da virüsün ortaya çıkmasının ardından 23 Ocak'ta şehir tam anlamıyla katı bir şekilde karantina altına alındı.
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Karantina kaldırıldığında konu hızla Çin'in Twitter benzeri Weibo platformunda trend olmaya başladı. Vuhan'da karantina kalktı- Tekrar Hoşgeldin Vuhan hasthtagleri birinci sıraya oturdu ve yüz binlerce paylaşım yapıldı.
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Vuhan'da insanlar tren garına koştu. İki ayı aşkın süredir katı seyahat kuralları altında yaşayan Vuhanlılar şehir dışından gelen ilk trenle birlikte yolcuları karşılamaya başladı.
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Karantinanın kalkmasına rağmen sokağa fırlayan insanların koruyucu kıyafet ve maskeleri eksik etmediği görüldü. Vuhan'da son 14 günde yalnızca 2 yeni vaka doğrulanmıştı. Ancak karantinanın ardından en çok korkulan durum şehir dışından gelenlerin arasında asemptomik vakalar olabileceği gerçeği.
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76 gündür karantinada olan Covid-19’un sıfır noktası Vuhan’dan ilk kareler