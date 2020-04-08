T24 LogoT24 Logo

76 gündür karantinada olan Covid-19’un sıfır noktası Vuhan’dan ilk kareler

08 Nisan 2020 13:07

131

76 gündür karantinada olan Covid-19’un sıfır noktası Vuhan’dan ilk kareler

231

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı. The Global Times'ta yer alan habere göre, Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.

331

Koronavirüs salgınının aralık ayında başladığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde 11 haftalık karantinanın ardından ilk kez kent dışına çıkmaya izin veriliyor.

431

Tren, hava yolu ve karayolları açılırken, sadece sağlıklı olduğuna dair "yeşil kod"a sahip kişilerin seyahatine izin veriliyor. Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.

531

Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

631

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.

731

Komisyon ayrıca 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.

831

Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.

931

Sabaha karşı 5'te Vuhan'a şehir dışından insanları taşıyan trenler hareket etmeye başladı.

1031

Salgın boyunca 76 gün karantina koşullarında ayakta kalmaya çalışan Vuhan'da 50 bine yakın insan enfekte olmuş, 2 bin 571'i yaşamını yitirmişti. Son bir ayda her yeni gün daha az yeni vaka görüldüğü için şehirdeki kısıtlamalar da son günlerde azalmaya başlamıştı ve en sonunda tam anlamıyla kaldırıldı.

1131

11 milyon insanın yaşadığı Vuhan'da virüsün ortaya çıkmasının ardından 23 Ocak'ta şehir tam anlamıyla katı bir şekilde karantina altına alındı.

1231

Karantina kaldırıldığında konu hızla Çin'in Twitter benzeri Weibo platformunda trend olmaya başladı. Vuhan'da karantina kalktı- Tekrar Hoşgeldin Vuhan hasthtagleri birinci sıraya oturdu ve yüz binlerce paylaşım yapıldı.

1331

Vuhan'da insanlar tren garına koştu. İki ayı aşkın süredir katı seyahat kuralları altında yaşayan Vuhanlılar şehir dışından gelen ilk trenle birlikte yolcuları karşılamaya başladı.

1431

Karantinanın kalkmasına rağmen sokağa fırlayan insanların koruyucu kıyafet ve maskeleri eksik etmediği görüldü. Vuhan'da son 14 günde yalnızca 2 yeni vaka doğrulanmıştı. Ancak karantinanın ardından en çok korkulan durum şehir dışından gelenlerin arasında asemptomik vakalar olabileceği gerçeği.

1531

1631

76 gündür karantinada olan Covid-19’un sıfır noktası Vuhan’dan ilk kareler

1731

1831

1931

2031

2131

2231

2331

2431

2531

2631

2731

2831

2931

3031

3131

ETİKETLER

koronavirüscovis-19sıfır noktasıhaberVuhankarantina76 gün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24