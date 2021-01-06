7 korku filmi klasiği ücretsiz olarak YouTube'dan yayınlanacak
06 Ocak 2021 15:27
18
NBCUniversal, 7 korku filmi klasiğini ücretsiz izlenebilecek şekilde YouTube sayfasında yayımlayacak. İşte YouTube'a eklenecek filmlerin listesi:
28
"Drakula" (1931) - 15 Ocak, 20:00 (Türkiye saatiyle/TSİ 23:00)
38
"Mumya" (1932) - 15 Ocak, 20:00 (TSİ 23:00)
48
"Frankenstein" (1931) - 16 Ocak, 20:00 (TSİ 23:00)
58
"Frankenstein'ın Gelini" (1935) - 16 Ocak, 20:00 (TSİ 23:00)
68
"Görünmez Adam" (1933) – 17 Ocak, 20:00 (TSİ 23:00)
78
"Kurt Adam" (The Wolf Man) (1941) - 17 Ocak, 20:00 (TSİ 23:00)
88
"İki Açıkgöz Frankenstein'a Karşı" (Abbott ve Costello Meet Frankenstein) - 17 Ocak, 20:00 (TSİ 23:00)
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