67 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak
ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'da sergilenen 67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti açık artırmaya çıkıyor
18 Eylül 2020 15:23
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milyon dolara alıcı bulması beklenen ve takma adı, kendisini keşfeden paleontoloğun adını taşıyan Stan'ın iskeleti, 21 Ekim'e kadar sergilenecek.
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Şu ana dek keşfedilenler arasında kalıntıları en eksiksiz olan Tyrannosaurus Rex'in boyu 12 metre.
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1987'de Dakota'da keşfedilen iskeletin yerden çıkarılması 3 yıl sürdü.
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20 yaşındayken öldüğü tahmin edilen 67 milyon yaşındaki iskeletin vücudunda 188 kemik bulunuyor.
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30 bin saatten fazla el işçiliğiyle birleştirilen kemikler üzerine pek çok bilimsel makale bulunuyor.
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Dinozorun ‘sağlığında’ 8 ton olduğu tahmin ediliyor. En uzun dişi ise yaklaşık 30 santimetre.
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