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65 yıldır yıkanmıyor; İran'da yaşayan Amoo Hadji'nin hayatından kareler

İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmayarak bir rekor kırdı. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor.

13 Temmuz 2021 12:02

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NTV'de yer alan habere göre, İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmayarak bir rekor kırdı. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor.

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Yıkanmayan ve hijyenik olmayan bir çevrede yaşayan adam, su borusundan yaptığı bir pipoyu içiyor.

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Hadji piposuyla hayvan gübresini ciğerlerine çekiyor.

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65 yaşındaki adamın banyo yapmamasının ardında tıbbi bir gereklilik ya da geçmişte yaşanan bir travma olmadığı, yaşlı adamın sadece bunu tercih ettiği belirtiliyor.

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65 yıldır yıkanmıyor; İran'da yaşayan Amoo Hadji'nin hayatından kareler

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65 yıldır yıkanmıyor; İran'da yaşayan Amoo Hadji'nin hayatından kareler

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65 yıldır yıkanmıyor; İran'da yaşayan Amoo Hadji'nin hayatından kareler

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