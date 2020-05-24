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65 yaş üstüne çifte bayram

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan ve 3'üncü kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklarda güneşlendi, piknik yaptı, güvercin besleyip, kaydıraktan kaydı, horon oynadı, bayramlaştı...

24 Mayıs 2020 17:41

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65 yaş üstüne çifte bayram

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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayramın 1'inci günü 3'üncü kez sokağa çıktı.

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Saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara, sahillere akın etti.

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