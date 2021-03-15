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63. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu; işte kadın sanatçıların damga vurduğu törenin tüm kazananları...

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Trevor Noah sunumundaki törenle 63. kez sahiplerini buldu. Geceye kadın sanatçıların başarısı damga vurdu. Taylor Swift, Yılın Albümü ödülünü 3 kez kazanan ilk kadın sanatçı oldu. Beyonce, tüm zamanların en çok ödül alan müzik sanatçısı oldu. Ayrıca Beyonce'nin kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. The Strokes, verdikleri aradan sonra çıkardığı 'The New Abnormal' albümüyle Grammy kazandı. İşte 63. Grammy Ödülleri'nin kazananları...

15 Mart 2021 08:05

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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Trevor Noah sunumundaki törenle 63. kez sahiplerini buldu. Geceye kadın sanatçıların başarısı damga vurdu. Taylor Swift, Yılın Albümü ödülünü 3 kez kazanan ilk kadın sanatçı oldu. Beyonce, tüm zamanların en çok ödül alan müzik sanatçısı oldu. Ayrıca Beyonce'nin kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. The Strokes, verdikleri aradan sonra çıkardığı 'The New Abnormal' albümüyle Grammy kazandı. İşte 63. Grammy Ödülleri'nin kazananları...

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EN İYİ YENİ SANATÇI: Megan Thee Stallion

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EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI: Rain on Me (Lady Gaga ve Ariana Grande)

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YILIN KAYDI: Everything I Wanted, Billie Eilish

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YILIN ALBÜMÜ: Folklore, Taylor Swift

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YILIN ŞARKISI: I Can’t Breathe,” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

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EN İYİ POP ALBÜMÜ: Future Nostalgia, Dua Lipa

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EN İYİ R&B PERFORMANSI: Black Parade, Beyoncé

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EN İYİ RAP ŞARKISI: 'Savage,' Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)

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EN İYİ POP SOLO PERFORMANS Watermelon Sugar, Harry Styles

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EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI: Lockdown, Anderson .Paak

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EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM YHLQMDLG, Bad Bunny

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EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ: Wildcard, Miranda Lambert

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EN İYİ COUNTRY ŞARKISI: “Crowded Table,” Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna (The Highwomen)

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EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI: “10,000 Hours,” Dan + Shay & Justin Bieber

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EN İYİ ROCK ALBÜMÜ: The New Abnormal, The Strokes

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EN İYİ ROCK ŞARKISI: Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)

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EN İYİ ROCK PERFORMANSI: Shameika, Fiona Apple

1937

EN İYİ RAP ALBÜMÜ: King’s Disease, Nas

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EN İYİ RAP PERFORMANSI: Savage,” Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

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EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI: Rain on Me, Lady Gaga ve Ariana Grande

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EN İYİ R&B ALBÜMÜ: Bigger Love, John Legend

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EN İYİ PROGRESSIVE R&B ALBÜMÜ: It Is What It Is, Thundercat

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EN İYİ R&B ŞARKISI: “Better Than I Imagine,” Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson (Robert Glasper Feat. H.E.R and Meshell Ndegeocello)

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EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI Anything For You, Ledisi

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EN İYİ ALTERNATİF ALBÜM: Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

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EN İYİ KLİP: Brown Skin Girl, Beyoncé

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EN İYİ FİLM ŞARKISI: “No Time To Die” [No Time To Die filmi], Billie Eilish O’Connell & Finneas Baird O’Connell (Billie Eilish)

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EN İYİ SOUNDTRACK: Joker, Hildur Guðnadóttir

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EN İYİ DERLEME SOUNDTRACK: JoJo Rabbit

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EN İYİ MÜZİK FİLMİ: Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, Linda Ronstadt

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EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ: Black Mitzvah, Tiffany Haddish

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EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ: Bubba, Kaytranada

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EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ: More Guitar Stories, Jim “Kimo” West

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EN İYİ LATİN ROCK/ALTERNATİF ALBÜM: La Conquista Del Espacio, Fito Paez

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EN İYİ FOLK ALBÜMÜ: All The Good Times, Gillian Welch & David Rawlings

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EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ: Got To Be Tough, Toots & The Maytals

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