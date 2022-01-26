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53 yıl sonra kar yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezine 53 yıl aradan sonra kar yağdı. Dolu ile karışık yağan kar nedeniyle ilçe kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

26 Ocak 2022 15:26

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53 yıl sonra kar yağdı

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ntv.com.tr’de yer alan habere göre, Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.

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Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.

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10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

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Beyaz örtüyle kaplanan sahilde yürüyen bir vatandaş da şaşkınlığını "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" sözleriyle anlattı.

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53 yıl sonra kar yağdı

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Alanya’nın yaylarında dün etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar mahsur kalmıştı.

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53 yıl sonra kar yağdı

alanyakar53 yıl
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