T24 LogoT24 Logo

5 yaşındaki Aelita yaptığı resimlerle zengin oldu

10 Mayıs 2012 19:12

17

27

37

47

57

67

77

ETİKETLER

Aelita Andre5 yaşında ressamNikka Kalashnikovadünyanın en genç ressamıçocuk ressam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24