5 adımda 'sexting'

'Sexting' nedir, nasıl yapılır, olmazsa olmazları nelerdir...
10 Eylül 2021 22:43
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İngilizce adıyla ‘sex texting' Türkçe adıyla ‘cinsel mesajlaşma' da diyebileceğimiz ‘sexting' biriyle flörtleşmenizi tamamen değişterecek bir adım. Muhtemelen çoğunuz yapıyorsunuzdur; ama size daha profesyonel olmaya davet ediyoruz. İşte sevgiliniz ya da flörtleştiğiniz kişiyle sizi çok daha yakınlaştıracak ‘sexting'in olmazsa olmaz beş adımı:
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1. Fotoğraf kullanımı kesinlikle çok önemli. Karşınızdaki kişiye o an neler kaçırdığını biraz göstermenin ne zararı olabilir ki? Fakat şunu da unutmayın; bazen biraz gizem her şeyi daha seksi yapabilir o yüzden tamamen çıplaklık yerine orta yolu bulmanızı tavsiye ederiz.
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2. Eğer kendi fotoğrafınızı çekebilecek uygunluğuna ya da cesarete sahip değilseniz; internetten o an tam olarak ne yapmak istediğinizi anlatan bir fotoğrafı kullanmayı da tercih edebilirsiniz.
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3. Uygun olmayan anlarda anlatılan mesajların heyecanı kesinlikle bambaşka olur! Eğer karşıdaki kişi o an toplantıda ya da arkadaşlarıyla birlikteyse bunu bile bile o an mesaj atmanız olaya kesinlikle heyecan katacaktır.
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4. Snapchat'iniz varsa ‘sexting' hiç olmadığı kadar eğlenceli! Sadece sizin belirlediğiniz saniye aralığında görülebilecek ve kayıt altına alınamayacak anlık fotoğraflar hem daha sonra fotoğraflarınızın anında silinmesi sağlar hem de flörtleşmeyi çok daha eğlenceli yapar.
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5. Ne yapmak istediğinize emin göründüğünüz, detaylı mesajlar atmak çok önemli. Biliyoruz; bazen bazı şeyler anlatmak ya da söylemek yapmaktan çok daha zor ama mesajlaşmanın güzel yanı da bu ya karşınızdaki kişi sizi göremez! O yüzden utangaçlığı bir kenara bırakın ve ne istediğiniz konusunda net olun.
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Son olarak, ‘Sexting' sırasında emoji kullanmamaya çalışın; emin olun mesajlarınızın çok daha farklı bir havası olacak. (Elle dergisinden alıntıdır)