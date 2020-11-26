480 kedi ve 12 köpekle birlikte yaşıyor!

Umman Masket’ta yaşayan Maryam al-Balushi, evini yardıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. A-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşadığını ve onlarla insanlardan daha yakın bağ kurabildiğini söyledi.
26 Kasım 2020 16:57
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Umman’ın başkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın, evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşıyor. Al-Balushi, hayvanları insanlardan daha vefalı bulduğu için onlarla ilgilendiğini söyledi.
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AFP’ye konuşan Balushi, “Hayvanları, özellikle de kedi ve köpekleri, insanlardan daha inançlı buluyorum. Onlar bu nedenle çoğumuzdan daha çok vicdan sahibi vefalı” dedi.
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Bir çocuk annesi olan 51 yaşındaki emekli memur, 2008 yılında bir İran kedisini sahiplenene kadar hep hayvanlardan çekindiğini, ancak sonra onlardan vazgeçemediğini aktardı.
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Balushi, “Birçok anne gibi ben de hijyen açısından ve oğluma zarar verebileceği konusunda endişeliydim. Ancak, böyle olmadı. İki yıl sonra da başka bir kedi sahiplendik. Ardından onlar hayatımın en büyük amaçlarında biri haline geldi. Daha sonra evimizde baktığımız kedi sayısı 400’ü aştı.” dedi.
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Balushi bir süre sonra komşularının tepkisiyle karşılaştığını ve bu yüzden 2014 yılında kiracı olarak oturduğu evi satın aldığını ifade etti.
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Hayvanlara bakmak için evini küçük kafeslere böldüğünün aktaran Balushi, 17’si kör olan hayvanların konforlu bir şekilde bakılabilmesi için kafeslere ve yataklara 7 bin 800 dolar (yakşalık 62 bin Türk Lirası) harcadığını açıkladı.
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Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.