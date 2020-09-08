40 bin ağaç, 2 bin kuş ve memeli hayvan çeşidi bulunan Amazon ormanlarında çıkan yangınlardan geriye kalan kareler
08 Eylül 2020 14:36
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40 bin ağaç, 2 bin kuş ve memeli hayvan çeşidi bulunan Amazon ormanlarında çıkan yangınlardan geriye kalan kareler
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Brezilya’da Amazon ormanlarına özgü bir tür olan Rondon marmoseti Xita ile yeni doğmuş bebeği, bölgede aylardır süren orman yangınından yaralı bir şekilde kurtarıldı. Şu anda yaşam savaşı devam eden maymunlar, binlerce özgün canlı türüne ev sahipliği yapan Amazonlarda insanların neden olduğu habitat yıkımını çarpıcı bir biçimde gözler önüne serdi.
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Brezilya'nın Rondônia eyaletinin Amazon şehri Porto Velho'daki Clinidog kliniğinde çalışan veteriner hekimler, dünyanın en büyük yağmur ormanında çıkan yangınlardan kaçan anne ve bebeğin bir araba tarafından ezildiğine inanıyor.
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Kliniğin sahibi Carlos Henrique Tiburcio, anne ve bebeğin geldiğinde sürekli çığlık attığını ve insanlardan korktuklarını söyledi.
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Güney Amerika'da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan Amazon ormanlarında, 40 bin ağaç çeşidi, 2 bin kuş çeşidi ve memeli hayvan, 2 bin 200 balık çeşidi ile 128 bin 843 çeşit omurgasız hayvan türü bulunuyor .
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Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.
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Brezilya hükümetinin uzay verilerine göre Ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildi. Bu sayı yangınların geçen yıla göre yüzde 17 artığına işaret ediyor. Uzmanlar, yangınların bu şekilde artması halinde Amazon ormanlarının 50 yıla kalmadan koca bir çayıra dönebileceğinden endişe ediyor.
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Bununla birlikte, kurak mevsimde çiftçiler ve arazi sahipleri, ormansızlaştırılmış ormanlık alanları temizlemek için sürekli yangın çıkarıyor. Alevler, ser esen rüzgar ve kuru yapraklarla beslenerek çoğunlukla kontrolden çıkıyor ve yaban hayatı kendilerini kurtarmak için alevlerden kaçıyor.
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Eyalet polisi için çalışan Marcelo Andreani, "İnsanların doğaya duyduğu saygı sona erdi. Yağmur yağmadığı için yangınların sürekli olduğu yılın bu zamanında, hayvanlar ölümden kaçmak için çaresizlik içinde sığınak arıyor ve sonunda şehre düşüyor ve kendilerini ezilme veya yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.
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Tiburcio, Amazonlara özgü bir tür olan Rondon marmoseti Xita'da beyin travması olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini, ancak bebeğinin bunu başaramadığını ve yakında ölümünü beklediklerini açıkladı.