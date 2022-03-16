4 ay önce keçilerin otladığı Alibeyköy Barajı'na sandallar geldi
16 Mart 2022 11:58
112
İstanbul'un iki barajında doluluk yüzde 100'e ulaşırken, Alibeyköy barajında 3-4 ay önce keçilerin otladığı alanlarda sandallar gezmeye başladı.
212
Doluluk oranının yüzde 79.38 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında vatandaşların su havzasına girmemesi için çekilen 2 metre yüksekliğinde dikenli teller ise sular altında kaldı.
312
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 84.89 olarak ölçüldü..
412
İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibariyle son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Tam bir yıl önce bu gün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 62.04 olarak ölçülmüştü.
512
İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan getirilen su miktarında da bu yıl içinde büyük düşüş yaşandı. 2021 yılı içinde bu iki regülatörden 625 milyon metre küp su, İstanbul'a aktarılmıştı. 2022 yılı içinde ise şu ana kadar sadece 62 milyon metre küp su aktarılmış durumda. Baraj doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle şu anda İstanbul'a su aktarımı ise tamamen durmuş durumda.
612
İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 59.01 ile Sazlıdere barajı oldu
712
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 79.38 olarak ölçüldü. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesi hızla yükseldi. Barajda 2021 Kasım ayının son günlerinde keçiler otlarken görüntülenmişti.
812
Birkaç ay önce keçilerin otladığı alanlarda su seviyesinin bir kaç metre yükselmesiyle sandallar gezmeye başladı. Aynı bölgede kuraklık sırasında su havzasının kirlenmemesi için çekilen 2 metre yüksekliğinde dikenli teller ise neredeyse tamamen sular altında kaldı.
912
ALİBEYKÖY | Yüzde 79.38 BÜYÜKÇEKMECE Yüzde 84.62 DARLIK | Yüzde 94.01 ELMALI | Yüzde 97.04 ISTRANCALAR | Yüzde 100 KAZANDERE | Yüzde 100
1012
ÖMERLİ | Yüzde 89.03 PAPUÇDERE | Yüzde 94.03 SAZLIDERE | Yüzde 59.02 TERKOS | Yüzde 81.54
1112
4 ay önce keçilerin otladığı Alibeyköy Barajı'na sandallar geldi
1212
4 ay önce keçilerin otladığı Alibeyköy Barajı'na sandallar geldi