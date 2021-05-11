350 tonluk kaya, çelik ağla bağlandı: Azrail gibi tepemizde
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyünün üst yamacında yer alan ve heyelan durumunda köye yuvarlanma tehlikesi bulunan 350 tonluk kaya çelik ağ içerisine alınarak ve 18 çelik halatla bağlandı
11 Mayıs 2021 13:09
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Ardanuç ilçesinin 60 haneli Peynirli köyünde evlerin üst yamacında dağlık alanda yer alan dev kaya kütlesi, köylülerin korkulu rüyasıydı.
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Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, yaklaşık 350 ton olduğunu belirlediği kaya kütlesinin kırılarak kontrollü düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceği gerekçesiyle ilginç bir çözüm geliştirdi.
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Kaya kütlesi 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafı ise küçük kaya parçalarının düşmesinin önlenmesi amacıyla çelik ağla örüldü. 5 yıl önce tamamlanan çalışma ile köyde tehlike oluşturan kaya için önlem alınmış oldu.
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Peynirli köyü sakinlerinden Recai Temel ise “Daha önceleri huzur içerisinde yatamıyorduk korkuyorduk ha geldi ha gelecek diye. Azrail gibi tepemizde duruyordu. Bundan kim korkmaz ki herkes korkar." diye konuştu. (İHA)
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350 tonluk kaya, çelik ağla bağlandı: Azrail gibi tepemizde
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350 tonluk kaya, çelik ağla bağlandı: Azrail gibi tepemizde
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350 tonluk kaya, çelik ağla bağlandı: Azrail gibi tepemizde