Nüfusunun 3 binin üzerinde olduğu tahmin edilen Aida Mülteci Kampı’nda bulunan Alrowwad Kültür Merkezi, gençlerin kendilerini sanatla ifade etmelerine olanak sağlamaya çalışıyor. Merkez, ücretsiz dans, tiyatro, müzik ve fotoğraf derslerinin yanı sıra kodlama ve bilgisayar eğitimi de veriyor. Alrowwad’tan müzik ve fotoğraf dersleri alan 17 yaşındaki Kanan Abusrour, "Fotoğraf güzel bir direniş biçimidir" diyor. (Fotoğraf: Murad Abusrour)
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Bu karede fotoğraflanan 19 yaşındaki Ahmad Abusrur, “Hayatımdaki güzel anları fotoğraflayıp, her şeyden önce bir insan olduğumu söylemek için fotoğrafçılık öğrenmeyi seçtim” diyor. (Fotoğraf: Murad Abusrour)
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Batı Şeria duvarı, Aida kampını kısmen çevreliyor. 21 yaşındaki Madj Abusrur tarafından çekilen bu fotoğraf, duvar boyunca aşağıya bakan bir çocuğu gösteriyor. Çocuklar sıklıkla bu bölgede toplanıyor, ancak İsrail güvenlik güçleri tarafından oluşturulan ihlaller ve kamp sakinlerini kapsayan çatışmalar sebebiyle duvara yakın molozlarda oynamak oldukça riskli. Aida kampından, yaklaşık 25 çocuk cezaevinde. Yaşları 13’e kadar inen çocukların büyük bir kısmı, taş atmakla suçlanıyor. (Fotoğraf: Majd Abusrour)
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Çoğu çocuk 3 binden fazla insan, bu küçük kampta yaşıyor. Şiddetli kalabalık sebebiyle, çocukların oyun oynayabileceği alanlar çok sınırlı. Bu fotoğrafı çeken 16 yaşındaki Shaheed Hamamra, "Geleceği, yalnızca bir çocuğun gözlerinde görebilirsiniz” diyor. (Fotoğraf Shaheed Hamamra)
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Ahmad Abusrur, bu kareyi bir fotoğrafçı dostunun fotoğrafından elde etmiş. Alrowwad merkezindeki öğretmenler özellikle kadınları kendi programlarının tümüne dahil olmaya teşvik ediyor. (Fotoğraf: Ahmad Abusrur)
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Majd Abusrur, “Kampta yapılacak çok şey yok, bu yüzden yeni şeyler öğrenmek için Alrowwad'da vakit geçirmeye çalışıyorum” diyor. Arkadaşı Ahmad’ı fotoğraflayan Majd, bu fotoğrafı “Yüksel, bir hikayen var” diye isimlendiriyor. Hayat, Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşayan gençler için genellikle tehlikeli ve hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle tekdüze. (Fotoğraf: Majd Abusrur)
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Ahmad, genç fotoğrafçıların çoğu gibi, çocukları kamp hayatının önemli bir parçası olarak görüyor ve 'kampdaki çocukluk döneminin kırılamayacak bir sembol' olduğuna inanıyor. (Fotoğraf: Ahmad Abusrur)
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Majd, “Fotoğraf eğitimini seviyorum; çünkü bu içimden gelen bir şey. Bu benim için iç enerjimi kanalize etmenin ve kendimi ifade etmenin bir yolu.” diyor. (Fotoğraf: Majd Abusrur)
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20 yaşındaki Hadeel Hamdan, ilhamını kampta dolaşan kedilerden alıyor ve kampın uzun süredir kedilerin de evi olduğunu söylüyor. Kediler ve kuşlar kampın popüler evcil hayvanları. Bazı aileler evlerinin çatılarına küçük kuş kafesleri yapıyor. (Fotoğraf: Hadeel Hamdan)
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Merkez, öğrencileri Filistin halkının daha doğru bir tasvirini yansıtmak için teşvik ediyor. 21 yaşındaki Abdelrahman Shoka, bu fotoğrafı bir ailenin evinin önünde çekmiş. Fotoğraf, ailenin en yaşlı ve en genç üyelerini gösteriyor. Bölgedeki insanlar, genel olarak geniş aile şeklinde aynı evde yaşama eğiliminde. Kampın zorluklarına rağmen evsizlik kavramı mevcut değil. Bir kamp sakini, "Birisi sokakta uyuyorsa utanç verici" diyor. (Fotoğraf: Abdelrahman Shoka)
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30 yaşındaki Murad Abusrour tarafından Batı Şeria’da kampa yakın bir köyde çekilen bu fotoğrafın başlığı, “Evimi yıktılar, ancak azmimi yıkamadılar.” Fotoğraftaki çocuk, İsrail askerleri tarafından yıkılan evinin kalıntılarında oynuyor. Merkezde fotoğraf dersleri veren Murad Abusrour, öğrencilerinin çektiği fotoğrafların Filistinlilerin dışarıdan algılanış şeklini değiştirmesini umuyor ve “Fotoğraflarımız sayesinde, burada, bu işgal altında yaşayan insanlar var diyebiliriz” diyor. (Fotoğraf: Murad Abusrour)
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20 yaşındaki Habdeel Hamdan tarafından çekilen fotoğraf, cami ile kilise arasındaki bir yılbaşı ağacını gösteriyor. Habdel, “Beytüllahim, tüm dinleri kucaklıyor” diye konuşuyor. (Fotoğraf: Habdeel Hamdan)
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Bir çocuk, kampın duvarlarını süsleyen sokak sanatına bakıyor. Banksy, ünlü işlerinden, göğsü bir keskin nişancının hedefinde olan beyaz güvercin imgesini buraya çok uzak olmayan bir duvarda üretmiş. (Fotoğraf: Murad Abusrour)
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Fotoğrafı çeken 16 yaşındaki Yasmeen Salhab, “Bir gün, duvarları çökecek ve biz hayallerimize tırmanacağız" diyor. Duvar, kamp sakinlerini normalde evlerin çatılarından görülebilen zeytin bahçelerinden ayırıyor. Aynı zamanda, Doğu Kudüs yakınlarında yaşayanlar için iş olanaklarını da sınırlandırıyor. (Fotoğraf: Yasmeen Salhab)
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16 yaşındaki Ameer Soboh tarafından çekilen fotoğraf, dedesinin anahtarına ait. Birçok Filistinli mülteci gibi, Ameer'in dedesi de tahliye ettirilmeden önce yaşadığı evin anahtarını elinde tutarak ailenin genç nesillerine aktarmış. (Fotoğraf: Ameer Soboh) Kaynak: The Guardian /Jessie Mcdonald - Hazırlayan Aynur Tekin