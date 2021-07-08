3 bin yıllık Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda
3 bin yıllık geçmişi ile her geçen gün ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çekmeyi başaran Afyonkarahisar’da bulunan Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda hızla ilerliyor. ’Gizemli’ vadi ziyaretçilerini bekliyor.
08 Temmuz 2021 14:53
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3 bin yıllık Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda
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Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisindeki tarihi Frig Vadisi’nin en dikkat çekici yerlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonları ile test uçuşları başarı ile gerçekleştirildi.
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Son dönemlerde adı daha sık anılan Frig Vadisi’nin şimdide Ege bölgesinin Kapadokya'sı olması için adımlar atmaya başladı.
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Gün doğumunda gerçekleşen uçuşta göl, Frig eserleri ve balonlar seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Balon uçuşlarının ilerleyen günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacağı öğrenilirken, ayrıca Emre Gölü’ne gelenler saltanat kayağı ile de gölde gezinti yapılabilecek.
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“Bu gizemli şehri, bu eşsiz güzelliği gelip görsünler”
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Test uçuşları sonrası protokol üyeleri ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, ‘Gizemli Şehir Afyonkarahisar’ı herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.
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3 bin yıllık Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda
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3 bin yıllık Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda