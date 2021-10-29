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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlandı

29 Ekim 2021 13:38

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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ürkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılı kutlanıyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

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Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de coşkuyla kutlandı.

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Onlarca sıcak hava balonunun havalandığı Pamukkale semalarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandı.

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Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan Pamukkale Belediyesi, kutlama etkinliklerinde bugün özel olarak Pamukkale semalarını renklendirdi.

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Sabahın erken saatlerinde beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin eteklerinden kalkan sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi. Gün doğumunda Pamukkale semalarında onlarca balonda yüzlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu metrelerce yüksekte yaşadı.

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29 EkimTürkiyekutlanıyorCumhuriyet Bayramı
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