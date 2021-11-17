T24 LogoT24 Logo

2022 Katar Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler

17 Kasım 2021 09:24

119

İlk kez kış aylarında düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Eleme gruplarının ardından Katar'da olmayı garantileyen ülkeler belli oldu.

219

ALMANYA - 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi ve 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

319

DANİMARKA - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

419

KATAR - İlk kez Kış aylarında düzenlenecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Katar, eleme oynamadan direkt olarak gruplarda yer alacak.

519

SIRBİSTAN

619

FRANSA

719

İSPANYA

819

HOLLANDA

919

BELÇİKA

1019

BREZİLYA

1119

ARJANTİN

1219

HIRVATİSTAN

1319

İSVİÇRE

1419

İNGİLTERE

1519

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDİLİR? İŞTE AVRUPA ELEMELERİ FORMATI - Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

1619

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

1719

2022 KATAR DÜNYA KUPASI TAKVİMİ - İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

1819

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarhilerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

1919

Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

2022katardünya kupasınıgarantileyeülkeler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24