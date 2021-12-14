2021 yılında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler
14 Aralık 2021 10:33
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Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’yi 21 milyondan fazla yabancı turist ziyaret etti. İşte yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye gelen turistlerin ülke sıralaması:
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RUSYA - 4,4 Milyon -Ocak-ekim döneminde Türkiye’ye yaklaşık 4.4 milyon Rus turist geldi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 128.2 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 24.8 daha az.