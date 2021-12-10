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2021 yılının en iyi oyunları

10 Aralık 2021 10:56

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Her yıl aralık ayında gerçekleştirilen ve video oyun sektörünün en prestijli etkinliklerinden bir tanesi olarak bilinen The Game Awards 2021 etkinliği tamamlandı. Onlarca kategoride oylamaların yapıldığı ve yılın en iyi oyununun da bizzat oyuncular tarafından seçildiği etkinliğin kazananları:

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Yılın oyunu: It Takes Two

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En iyi hikaye anlatımı: Marvel’s Guardians of the Galaxy

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En iyi müziğe sahip oyun: Nier Replicant ver. 1.22474487139

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En iyi mobil oyun: Genshin Impact

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En iyi VR/AR Oyun: Resident Evil 4

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En iyi aksiyon oyunu: Returnal

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En iyi aksiyon/macera oyunu: Metroid Dread

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En iyi RPG: Tales of Arise

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En iyi dövüş oyunu: Guilty Gear -Strive-

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Ailecek oynanabilecek en iyi oyun: It Takes Two

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En iyi gerçek zamanlı strateji/simülasyon oyunu: Age of Empires IV

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En iyi spor/yarış oyunu: Forza Horizon 5

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En iyi çok oyunculu oyun: It Takes Two

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En iyi e-spor oyunu: League of Legends

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