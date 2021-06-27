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2021 yaz döneminde vizyona girecek filmler

27 Haziran 2021 12:38

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Koronavirüs pandemisinin etkilerinin yavaş yavaş azaldığı yaz döneminde vizyona girecek birbirinden iddialı filmler:

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Hızlı ve Öfkeli 9 - 25 Haziran

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The Tomorrow War - 2 Temmuz (Prime Video)

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The Forever Purge - 2 Temmuz

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Black Widow - 9 Temmuz

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Space Jam: A New Legacy - 16 Temmuz

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Snake Eyes - 23 Temmuz

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Old - 23 Temmuz

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Jungle Cruise - 30 Temmuz

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The Green Knight - 30 Temmuz

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The Suicide Squad - 6 Ağustos

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Free Guy - 13 Ağustos

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Don't Breathe - 13 Ağustos

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Candyman - 27 Ağustos

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