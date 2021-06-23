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2021 Porsche 911 GTS'in tanıtımı yapıldı

Porsche'nin verilerine göre Carerra 4 GTS, 0-100 km/sa hızlanmasını 3.1 saniyede tamamlayabiliyor

23 Haziran 2021 12:07

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GTS donanım paketinin kalbinde, Porsche'nin çift turbolu 3.0 litrelik motoru yatıyor. 480 bg güç ve 570 Nm tork üretebilen bu ünite, Carrera S'te bulunan üniteden daha güçlü.

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Motoru 8 ileri vitesli çift kavramalı ya da 7 ileri manuel şanzıman ile eşleştiren Porsche, manuel seçeneğin çok daha kısa geçişlere sahip olduğunun da altını çizmiş.

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Porsche, Carrera GTS'i hem arkadan itişli hem de tüm tekerleklerden çekişli versiyonları ile satacak.

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Hatta aracı coupe ve cabriolet gövde tipleri ile satın alabileceksiniz.

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Porsche'nin verilerine göre Carerra 4 GTS, 0-100 km/sa hızlanmasını 3.1 saniyede tamamlayabiliyor.

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Yeni süspansiyon sistemi sayesinde yere 10 milimetre kadar yaklaşan modelin, 911 Turbo'dan alınmış bir fren sistemini kullanılıyor.

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Aracın ilk teslimatları 2022 yılında başlayacak. (Kaynak: tr.motor1.com)

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2021 Porsche 911 GTS'in tanıtımı yapıldı

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2021 Porsche 911 GTS'in tanıtımı yapıldı

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2021 Porsche 911 GTS'in tanıtımı yapıldı

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2021 Porsche 911 GTS'in tanıtımı yapıldı

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2021 Porsche 911 GTS'in tanıtımı yapıldı

PorschePorsche 911Carerra 4 GTS2021 Porsche
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