'Kainat güzeli' tacını bekliyor; İşte 2021 Miss Universe adayları
10 Aralık 2021 11:00
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2021 Miss Universe'de, 70. Kainat Güzeli taçlandırılacak. 69. Kainat Güzeli Andrea Meza'nın tacını devredeceği yarışma, İsrail'de, 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.
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Arjantin: Julieta Garcia
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Ermenistan: Nane Avetisyan
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Türkiye: Cemrenaz Turhan
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Aruba: Thessaly Zimmerman
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Avustralya: Daria Varlamova
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Bahamalar: Chantel O'Brian
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Bahreyn: Manar Nadeem Deyani
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Belçika: Kedist Deltour
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Bolivya: Nahemi Uequin Antelo
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Brezilya: Teresa Santos
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Britanya Virjin Adaları: Xaria Penn
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Bulgaristan: Elena Danova
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Kamboçya: Marady Ngin
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Kamerun: Michèle-Ange Minkata
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Kanada: Tamara Jemuovic
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Cayman Adaları: Georgina Kerford
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Şili: Antonia Figueroa
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Kolombiya: Valeria Ayos
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Kosta Rika: Valeria Rees
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Hırvatistan: Ora Ivanišević
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Curaçao: Shariëngela Cijntje
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Çek Cumhuriyeti: Karolina Kokesova
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Danimarka: Sara Langtved
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Dominik Cumhuriyeti: Debbie Aflalo
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Ekvador: Susy Sacoto Mendoza
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El Salvador: Alejandra Gavidia
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Ekvator Ginesi: Martina Mituy Avomo
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Finlandiya: Essi Unkuri
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Fransa: Clémence Botino
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Almanya: Eloisa Jo-Hannah Seifer
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Gana: Silvia Naa Morkor Commodore
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Büyük Britanya: Emma Collingridge
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Yunanistan: Sofia Arapogianni
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Guatemala: Dania Guevara Morfin
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Haiti: Pascale Belony
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İzlanda: Elísa Gróa Steinþórsdóttir
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Hindistan: Harnaaz Sandhu
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İrlanda: Katharine Walker
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İtalya: Caterina Di Fuccia
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Jamaika: Daena Soares
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Japonya: Juri Watanabe
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Kazakistan: Aziza Tokashova
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Kenya: Roshanara Ebrahim
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Kosova: Shkurtesa Sejdiu
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Laos: Tonkham Phonchanheuang
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Morityus: Anne Murielle Ravina
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Meksika: Debora Hallal
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Namibya: Chelsi Shikongo
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Hollanda: Julia Sinning
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Nikaragua: Allison Wassmer
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Nijerya: Maristella Okpala
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Paraguay: Nadia Ferreira
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Filipinler: Beatrice Luigi Gomez
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Polonya: Agata Wdowiak
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Portekiz: Oricia Dos Santos
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Porto Riko: Michelle Marie Colon
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Romanya: Olimpia Elena Carmina Cotfas
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Rusya: Ralina Arabova
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Singapur: Nandita Banna
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Slovak Cumhuriyeti: Veronica Ščepánková
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Güney Afrika: Latela Mswane
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İspanya: Sarah Loinaz
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Tayland: Anchilee Scott-Kemmis
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Ukrayna: Anna Nepliakh
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Venezuela: Luiseth Materan
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