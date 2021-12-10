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'Kainat güzeli' tacını bekliyor; İşte 2021 Miss Universe adayları

10 Aralık 2021 11:00

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2021 Miss Universe'de, 70. Kainat Güzeli taçlandırılacak. 69. Kainat Güzeli Andrea Meza'nın tacını devredeceği yarışma, İsrail'de, 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

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Arnavutluk: Ina Dajci

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Arjantin: Julieta Garcia

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Ermenistan: Nane Avetisyan

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Türkiye: Cemrenaz Turhan

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Aruba: Thessaly Zimmerman

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Avustralya: Daria Varlamova

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Bahamalar: Chantel O'Brian

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Bahreyn: Manar Nadeem Deyani

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Belçika: Kedist Deltour

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Bolivya: Nahemi Uequin Antelo

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Brezilya: Teresa Santos

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Britanya Virjin Adaları: Xaria Penn

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Bulgaristan: Elena Danova

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Kamboçya: Marady Ngin

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Kamerun: Michèle-Ange Minkata

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Kanada: Tamara Jemuovic

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Cayman Adaları: Georgina Kerford

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Şili: Antonia Figueroa

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Çin: Shiyin Yang

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Kolombiya: Valeria Ayos

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Kosta Rika: Valeria Rees

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Hırvatistan: Ora Ivanišević

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Curaçao: Shariëngela Cijntje

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Çek Cumhuriyeti: Karolina Kokesova

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Danimarka: Sara Langtved

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Dominik Cumhuriyeti: Debbie Aflalo

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Ekvador: Susy Sacoto Mendoza

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El Salvador: Alejandra Gavidia

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Ekvator Ginesi: Martina Mituy Avomo

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Finlandiya: Essi Unkuri

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Fransa: Clémence Botino

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Almanya: Eloisa Jo-Hannah Seifer

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Gana: Silvia Naa Morkor Commodore

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Büyük Britanya: Emma Collingridge

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Yunanistan: Sofia Arapogianni

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Guatemala: Dania Guevara Morfin

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Haiti: Pascale Belony

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İzlanda: Elísa Gróa Steinþórsdóttir

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Hindistan: Harnaaz Sandhu

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İrlanda: Katharine Walker

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İsrail: Noa Cochva

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İtalya: Caterina Di Fuccia

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Jamaika: Daena Soares

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Japonya: Juri Watanabe

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Kazakistan: Aziza Tokashova

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Kenya: Roshanara Ebrahim

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Kore: Jisu Kim

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Kosova: Shkurtesa Sejdiu

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Laos: Tonkham Phonchanheuang

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Malta: Jade Cini

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Morityus: Anne Murielle Ravina

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Meksika: Debora Hallal

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Namibya: Chelsi Shikongo

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Nepal: Sujita Basnet

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Hollanda: Julia Sinning

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Nikaragua: Allison Wassmer

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Nijerya: Maristella Okpala

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Norveç: Nora Nakken

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Paraguay: Nadia Ferreira

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Peru: Yely Rivera

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Filipinler: Beatrice Luigi Gomez

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Polonya: Agata Wdowiak

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Portekiz: Oricia Dos Santos

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Porto Riko: Michelle Marie Colon

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Romanya: Olimpia Elena Carmina Cotfas

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Rusya: Ralina Arabova

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Singapur: Nandita Banna

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Slovak Cumhuriyeti: Veronica Ščepánková

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Güney Afrika: Latela Mswane

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İspanya: Sarah Loinaz

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İsveç: Moa Sandberg

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Tayland: Anchilee Scott-Kemmis

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Ukrayna: Anna Nepliakh

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ABD: Elle Smith

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Venezuela: Luiseth Materan

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Vietnam: Kim Duyen

Miss UniverseKainat Güzeliadayyarışma
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