2021'de, Netflix'te en çok izlenen Türk filmleri

1. Dümdüzz Adam (IMDb: 2.0): Film, kendi hâlinde yaşamını sürdüren taksi şoförü Ferdi'nin, normal başlayan bir günde dedesi Cemşit ve yolda rastladıkları Kader'le birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Murat Toktamışoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu “Dümdüzz Adam” filminin oyuncu kadrosunda Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut, İlyas Yalçıntaş, Hamdi Kahraman, Cem Korkmaz gibi isimler yer alıyor.
215
2. Recep İvedik 6 (IMDb: 2.8): Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. İçinde bulunduğu vahşi dünyada, kendisine has yöntemlerle ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar geliyor.
315
3. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (IMDb: 2.9): Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Kıbrıs'ta düzenlenen yaz oyunlarına katılan Hababam Sınıfı'ndan dört kafadarın burada yaşadıklarını anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Altan Erkekli, Fırat Albayram, Giray Altınok gibi isimler yer alıyor.
415
4. Aile Hükümeti (IMDb: 3.2): Aile Hükümeti, Elaldı köyüne atanan Salih öğretmenin akraba evliliklerinin önüne geçmek için bulduğu çözüm sonrasında tüm köy halkının düştüğü trajikomik durumları konu edinmektedir. Burak Demirdelen'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Aslıhan Malbora, Nail Kırmızıgül gibi isimler yer alıyor.
515
5. Hareket Sekiz (IMDb: 4.6): Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı 'Hareket Sekiz' filminin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer alıyor.
615
6. Hesapta Aşk (IMDb: 4.8): Sosyal medyada tanıştığı sevgilisini görmek için annesinden habersiz Ankara’dan İstanbul'a gitmeyi planlayan Ezgi ve en yakın arkadaşı Didem’in başından geçen maceraları anlatan filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Meriç Aral, Derya Şensoy, Fırat Altunmeşe, Burak Tozkoparan ve Kutay Kalabalık yer alıyor.
715
7. Kin (IMDb: 5.4): Yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, bir başkomiserin kendisini içerisinde bulduğu ikilemlerle dolu zorlu bir durumu anlatan Kin'in uyarlama senaryosunda, filmin başrolünde de yer alan Yılmaz Erdoğan'ın imzası bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Mümtaz Taylan, Duygu Sarışın, Yosi Mizrahi, Elif Gizem Aykul, Rüzgar Aksoy, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Enes Külahçı gibi isimler yer alıyor.
815
8. Yanımda Kal (IMDb: 5.5): Yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu Yanımda Kal, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikâyesini konu ediyor. Filmin başrollerini ise Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor
915
9. Eltilerin Savaşı (IMDb: 5.7): Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini yaptığı Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakıyor. Filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.
1015
12. Kovan (IMDb: 5.8): Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı, Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı Kovan, annesinin hastalığı üzerine Almanya'dan Artvin'e gelip arıcılıkla uğraşmaya başlayan Ayşe'nin hikâyesini anlatıyor.
1115
16. Gelincik (IMDb: 6.1): Orçun Benli'nin yönetmenliğini üstlendiği Gelincik, 90'lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde, elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikâyesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğandemir gibi isimler yer alıyor.
1215
18. Geçen Yaz (IMDb: 6.3): Film, bir grup arkadaşın, 96 yazında, Bodrum'da yaşadıklarını konu alıyor. 16 yaşında bir genç olan Deniz için bu yaz diğerlerine göre bambaşkadır. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz, burada gönlünü Aslı adında genç bir kıza kaptırır. Aslı ile yakınlaşmaya çalışan Deniz, bu sırada yakışıklı bir genç olan Burak'ın da Aslı'dan hoşlandığını fark eder. Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Ece Çeşmioğlu, Fatih Berk Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer gibi isimler yer alıyor.
1315
20. Kağıttan Hayatlar (IMDb: 6.7): Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı, Can Ulkay'ın yönetmenliğini üstlendiği film, hayatın tüm engel ve zorluklarına rağmen mücadeleyi bırakmayan ve çöp toplayarak kendisi ile sokaklarda tanıştığı sekiz yaşındaki bir çocuğun yaşamını idame ettirmeye çalışan Mehmet'in hikâyesini anlatıyor.
1415
23. Kapı (IMDb: 7.0): Kapı, Midyatlı Süryani bir ailenin dramını konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Nihat Durak'ın oturduğu filmin başrolünde usta oyuncu Kadir İnanır ve Vahide Perçin yer alıyor. Filmde ikiliye Timur Acar, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban gibi isimler eşlik ederken, Erdal Beşikçioğlu ve Menderes Samancılar da konuk oyuncular arasında yer alıyor.
1515
25. Kız Kardeşler (IMDb: 7.5): Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği Kız Kardeşler, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen farklı yaşlardaki üç kız kardeş Reyhan, Nurhan ve Havva'nın, yıllar sonra köylerine geri dönmelerini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan gibi isimler yer alıyor. (Onedio)