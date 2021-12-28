2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar
2021'de Instagram'de en popüler 10 paylaşım belli oldu. İşte yılın en çok beğenilen Instagram gönderileri...
28 Aralık 2021 13:25
110
10. Tom Holland- 'Örümcek Adam' Tom Holland'ın sevgilsi Zendaya ile 1 Eylül'de paylaştığı doğum günü fotoğrafı 19,6 milyon beğeniye ulaştı.
210
9. Iron Shore Mermaid- Iron Shore Mermaid adlı hesaptan yapılan video paylaşımı 20,2 milyon beğeni aldı.
310
8. Lionel Messi- Messi'nin 11 Temmuz'da paylaştığı soyunma odası fotoğrafı, 22 milyon beğeniyle yılın en popüler paylaşımları arasında yer aldı.
410
7. Lionel Messi- Futbol yıldızı, 8 Ağustos'ta Barcelona takımından ayrıldığını bu görselle duyurduğunda 21,2 milyon beğni aldı.
510
6. Billie Eilish- Ünlü şarkıcının 22,1 milyon beğeni alan ikinci en popüler fotoğrafı.
610
5. Lionel Messi- Messi'nin 11 Ağustos'ta yayınladığı ve Paris Saint-Germain takımına katıldığını doğruladığı post, 22,1 milyon beğeniye ulaştı.
710
4. Billie Eilish- Ünlü şarkıcının 17 Mart'ta saçındaki değişimi gösterdiği fotoğraf, 23 milyon beğeni aldı.
810
3. Kylie Jenner- Kylie Jenner, mayıs ayında Travis Scott ile ikinci çocuğu beklediklerini duyurdu. Hamileliğini açıkladığı video, 24,6 milyon kişi tarafından beğenildi.
910
2. Ariana Grande- Ünlü pop yıldızının 26 Mayıs'ta yayınladığı düğün fotoğrafı 26,7 milyon beğeni aldı.
1010
1. Cristiano Ronaldo- Portekizlik futbolcu, 28 Ekim'de sevgilisinin hamile olduğunu duyurduğu paylaşımına 32,3 milyon beğeni aldı.
© Tüm hakları saklıdır.