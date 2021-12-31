2021 geride kalıyor; Türkiye ekonomisinde neler yaşandı?
2021'de Türkiye'nin ana gündem maddelerinden birisi de şüphesiz ekonomi oldu. 2021'de Türkiye'de çalkantılı geçen ekonomi gündemine döviz kurlarındaki zirveler, fahiş fiyatlar, ekonomi yönetimindeki koltuk değişimleri, ihracattaki rekorlar ve Merkez Bankası'nın faiz kararları damgasını vurdu.
31 Aralık 2021 15:17
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2021'de ekonomide öne çıkan olaylar şöyle:
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Türkiye, ilk çeyrekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen dünyada en iyi performans gösteren ekonomilerden biri olurken, ihracat ve sanayi üretimi büyümenin lokomotifi oldu. İhracatta yılın ilk aylarında rekorlara imza atıldı.
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Büyüme, ihracat ve sanayi üretiminde pozitif performans sergilenen ilk çeyrekte, Ekonomi Reform Paketi ve Milli Uzay Programı başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ekonomisine ilişkin yol haritaları belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki (TCMB) görev değişimi, gündemin öne çıkan başlığı olurken, görevinden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.
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Salgından zarar gören esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı, kira ve ciro kaybı destek ödemeleri gerçekleştirildi.
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Enflasyonla mücadele kapsamında fahiş fiyat artışı yapanlara karşı denetimler artırıldı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca birçok firmaya idari para cezası uygulandı.
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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
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Covid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında yılın ikinci çeyreğinde tam kapanma dönemi (29 Nisan-17 Mayıs) yaşanırken, bu süreçte salgından etkilenen pek çok kesime yönelik destekler uygulamaya konuldu. Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe desteği sağlanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde KOBİ'lere finansman desteği için 2021 Nefes Kredisi devreye alındı. Ödeme güçlüğü çekilen çek ve senetlere ilişkin kolaylık getirildi.
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Emeklilerin bayram ikramiyesi 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldı. Kamuya yönelik vergi ve prim borçları için yapılandırma imkanı da tanındı.
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Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi dezenfektan şirketinden bakanlığa dezenfektan sattığı iddialarının ortaya çıkmasıyla Ticaret Bakanlığı'nda koltuk değişimi yaşandı. Mehmet Muş Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanı olarak atandı.
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Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezerv tartışmaları da ikinci çeyrekte gündem maddesi oldu.
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Türkiye, turizm sezonuna denk gelen üçüncü çeyrekte tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etti.
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Orman yangınları, 28 Temmuz’da Manavgat'ta başladı. Antalya, Muğla ve Isparta başta olmak üzere 54 ilde yaklaşık 300 orman yangınına, karadan, havadan ve denizden müdahale edildi.
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E-ticaret platformu Hepsiburada'nın dünya teknoloji borsası Nasdaq'da halka arz edildi.
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Türkiye'de yılın son çeyreğinde, yüksek faiz döngüsü yerine, "yüksek büyüme, düşük cari açık" odaklı yeni bir ekonomi politikası uygulamaya konuldu.
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Merkez Bankası eylülde faiz indirimlerine başladı. Aralık'a kadar devam eden faiz indirimleri neticesinde toplamda 500 baz puan indirime gidilirken, faiz yüzde 19'dan yüzde 14'e düştü.
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İhracat ve büyüme verileri yılın son 3 ayında da pozitif seyretti. Bu dönemde açıklanan eylül, ekim ve kasım ihracatında rekorlar tazelendi ve ihracat artışını sürdürdü. Türkiye ekonomisi, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydetti.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faiz döngüsü yerine, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikasına odaklanıldığını, istihdamın korunduğu yeni bir ekonomi modeline geçildiğini bildirdi. Bu kapsamda, temelini "yüksek büyüme, düşük cari açık" oluşturan "Türkiye Ekonomi Modeli" uygulamaya konuldu.
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Dolar, 20 Aralık'ta 18,37 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı. Aynı gün euro da 20,80 lirayla rekor kırdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrar sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, kur getirisinin bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancının üstünde kalması halinde aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini bildirdi. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Yapılan açıklamanın ardından 20 Aralık'ta 18,37'yi aşan dolar, 10,25 liraya kadar çekildi
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Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi.