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2021'de 50 yaşına girecek albümler

1971 yılı, birçok klasikleşen albümün raflarda ilk defa yerini aldığı yıldı. Klasik rock'ın altın çağı sürerken Crosby, Stills& Nash'ten Pink Floyd'a birçok grup bugün hala dinlenen albümlerinin kadını 1971'de bitirdi. İşte 2021'de 60 yaşına girecek bazı albümler...

15 Ocak 2021 12:26

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1971 yılı, birçok klasikleşen albümün raflarda ilk defa yerini aldığı yıldı. Klasik rock'ın altın çağı sürerken Crosby, Stills& Nash'ten Pink Floyd'a birçok grup bugün hala dinlenen albümlerinin kadını 1971'de bitirdi. İşte 2021'de 60 yaşına girecek bazı albümler...

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Pink Floyd- Meddle

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L.A. Woman

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The Rolling Stones- Sticky Fingers

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Led Zeppelin- Led Zeppelin IV

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Black Sabbath- Master of Reality

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The Allman Brother- At Fillmore East

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The Who- Who's Next

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John Lennon- Imagine

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David Bowie- Hunky Dory

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Yes- The Yes Album

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Jethro Tull- Aqualung

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Elton John- Madman Across the Water

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Crosby, Stills & Nash- 4 Way Street

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