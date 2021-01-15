2021'de 50 yaşına girecek albümler

1971 yılı, birçok klasikleşen albümün raflarda ilk defa yerini aldığı yıldı. Klasik rock'ın altın çağı sürerken Crosby, Stills& Nash'ten Pink Floyd'a birçok grup bugün hala dinlenen albümlerinin kadını 1971'de bitirdi. İşte 2021'de 60 yaşına girecek bazı albümler...
15 Ocak 2021 12:26
114
1971 yılı, birçok klasikleşen albümün raflarda ilk defa yerini aldığı yıldı. Klasik rock'ın altın çağı sürerken Crosby, Stills& Nash'ten Pink Floyd'a birçok grup bugün hala dinlenen albümlerinin kadını 1971'de bitirdi. İşte 2021'de 60 yaşına girecek bazı albümler...