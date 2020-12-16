2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları
16 Aralık 2020 10:34
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2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Hayvan Portreleri kategorisinde birinci seçilen Arjantinli fotoğrafçı Adriana Claudia Sanz'ın çalışması
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İnsan ve Doğa kategorisinde birincilik kazanan Kanadalı fotoğrafçı Jo-Anne McArthur'un Yanmış Ormanda Bir Umut başlıklı çalışması
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Başka Hayvanlar kategorisinin kazananı Kanadalı fotoğrafçı Samantha Stephens'in çalışması
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Siyah ve Beyaz kategorisinin kazananı İngiliz fotoğrafçı Henley Spiers'in fotoğrafı
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Gençlik kategorisinin kazananı Macar fotoğrafçı Lili Sztrehárszki'nin çektiği şeytan kuşu fotoğrafı
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Su Altında kategorisinde birincilik ödülünü alan Sırp fotoğrafçı Milos Prelevic'in çalışması
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Manzara kategorisinin birincisi İtalyan fotoğrafçı Stanislao Basileo'nun fotoğrafı
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Dereceye girenlerden Hollandalı fotoğrafçı Bart Siebelink'in Kıyamet başlıklı fotoğrafında gökyüzünde uçuşan binlerce Avrasya sığırcığı görüntülendi
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Bitkiler ve Mantarlar kategorisinde birinci seçilen Alman fotoğrafçı Radomir Jakubowski'nin 'Ölü Orman' fotoğrafı Bavyera Milli Parkı'nda çekildi
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Portfolio kategorisinin kazananı Meksikalı fotoğrafçı Alejandro Prieto'nun Sınır Duvarı Projesi başlıklı fotoğraf serisinden bir kare
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Doğal Sanat kategorisinin kazananı İtalyan fotoğrafçı Andrea Pozzi'nin çalışması
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İtalyan fotoğrafçı Roberto Marchegiani'nin fotoğrafı, Kenya'daki Nakuru Milli Parkı'nda çekildi
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Kuşlar kategorisinde birinci seçilen Alman fotoğrafçı Andreas Geh'in çalışmasında milyonlarca dağ ispinozunun göç anı görüntülendi
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