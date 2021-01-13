2020 yılında en hızlı büyüyen internet siteleri

Similerweb, 2020 yılının en hızlı büyüyen internet sitelerini açıkladı. Sıralamada 2019 yılında en az 100 bin, 2020 yılında en az 100 milyon ziyaret alan siteler derlendi. İşte o sıralama:
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10. Note.com Japonya merkezli bir medya platformu olan ve kullanıcılarının yazı, görsel ve video paylaştığı internet sitesi, 2020 yılında %2.052 oranında büyüme yaşadı.
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9. Picuki.com Instagram düzenleme ve görüntüleme sitesi olan Picuki, 2020 yılında %2.904,5 oranında büyüdü.
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8. Rrys2019.com Çince yayın yapan bir medya sitesi olan Rrys2019, 2020 yılında %4.729,7 oranında büyümeyi başardı.
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7. The Pirate-bay.org İnternet dünyasının en büyük ve bilinen torrent kaynaklarından bir tanesi olan The Pirate-bay, 2020 yılında %5.074,2 oranında büyüdü. Evde kalan insanlar torrent'e yönelmiş olabilir mi?
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6. Newsbreak.com Adından da anlaşılabileceği gibi bir haber sitesi olan Newbreak, 2020 yılında %6.463,9 oranında büyüdü.
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5. Worldometers.info Belki de şu an bu haberimizi okuyan okuyucularımızın birçoğunun 2020 yılında en az bir kere de olsa ziyaret ettiği çeşitli istatistikleri tutan ve güncel koronavirüs vaka sayılarıyla ziyaretçisine ziyaretçi katan Worldometers, 2020 yılında %13.657 oranında büyüdü.
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4. Redgifs.com Yetişkin içerikli GIF'lerin bulunduğu internet sitesi 2020 yılında %18.350,8 oranında büyüdü. Redgif'e Türkiye'den erişilemiyor.
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3. Ebssw.kr Korece yayın yapan yazılım öğrenme sitesi, 2020 yılında %48.212,8 oranında büyüdü.
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2. HBOmax.com Özellikle yayınladığı dizilerle bildiğimiz HBO'nun çevrimiçi dizi, film platformu HBO Max, 2020 yılında %71.655 oranında büyüdü. Siteye Türkiye üzerinden erişim bulunsa da içeriklerine erişim bulunmuyor.
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1. Discord.com Dijital topluluk platformu olan ve özellikle oyuncuların uğrak noktalarından Discord, 2020 yılında %700.702,5 oranında büyüdü. Sitenin ziyaretçi sayısı 443 bin 387'den 3.107.267.589'a yükledi.