2020 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları
02 Aralık 2020 16:57
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Dmitry Bogdanov'un çalışmasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan ve güzelliğiyle gözler kamaştıran Aziz Vasili Katedrali görüntülendi. 16.yüzyılda Korkunç İvan’ın, Kazan’ı fethetmesi zaferine yapılmış olan bu katedral, Rus Ortodoks mimarinin doruk noktası.
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Tarihin Yaşandığı Yer kategorisinin kazananı fotoğrafçı Martin Chamberlain'in fotoğrafı Suriye'de iç savaş başlamadan önce Palmira Antik Kenti'nde çekildi
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Jean-Claude Thelen'in çalışmasında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bulunan 1646 -1660 yılları arasında inşa edilmiş Tillya-Kari Medresesi görüntülendi
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Ron Tear'in fotoğrafında İskoçya'daki Loch Linnie Körfezi'nde karaya oturmuş gemi görüntülendi
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Tarihi İngiltere kategorisinde birincilik ödülünü kazanan fotoğrafçı Adam Burton'un çektiği Somerset'teki Aziz Mihail Kilisesi'nin kuşbakışı görüntüsü
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Baş Ödülü'nü kazanan fotoğrafçı Michael Marsh'ın çektiği İngiltere'deki Brighton İskelesi görüntüsü. Brighton Pier olarak bilinen 525 m uzunluğundaki iskele şimdiye dek inşa edilmiş en iyi iskele olarak tarihe geçti. 1891 yılında açılan iskele tiyatro ve konser salonları, lokantaları ve okuma salonları ile popülerliğini 1938'e kadar sürdürdü. Savaş yıllarında geçici olarak kapatılan iskele, savaştan sonra faaliyetine devam etse de 1975 yılındaki güçlü fırtınada büyük zarar gördü. 1984'te yeni sahibi tarafından restorasyonu yapılan Brighton Pier günümüzde lokanta ve dükkanları, oyun salonları ve uç kısmındaki lunaparkıyla hala popüler.
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Elena Pakhalyuk'un güzellikleriyle bilinen Yeni Zelanda'daki İyi Çoban Kilisesi'nin yıldızlı manzarası
Stefan Lange'nin fotoğrafında Japonya'nın hayalet şehri olarak bilinen Hashima Adası'ndaki terk edilmiş binalardan biri görüntülendi. 1887 yılında kömür madeninin bulunması ile göç almaya başlayan ada hızla çoğalan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri unvanını kazandı. Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağladı. 1890'dan itibaren adadaki maden ocakları tamamen Mitsubishi tarafından işletilir oldu. Ancak 1960'lı yıllarda başlayan petrolün enerji pazarına hakimiyeti adanın sonunu hazırladı. Madenin 1974'te kapatılması üzerine iş bulamayan sakinler evlerini geride bırakıp adayı terk etti. 1974 yılından beri hayalet şehir olarak anılan Hashima Adası, sanayi devriminin önemli bir göstergesi olması sebebiyle 2015'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.
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Farhan Khan'ın çektiği Hindistan'ın ikonik mimari şaheserlerinden Tac Mahal görüntüsü