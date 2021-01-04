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2020 Steam Ödülleri belli oldu

Steam, 2020'nin en iyilerinin oyuncular tarafından belirlendiği 2020 Steam Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Rockstar tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, Aralık 2019'de yayınlanmasına rağmen 2020'de "Yılın Oyunu" seçildi.

04 Ocak 2021 10:50

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Yılın Oyunu - Red Dead Redemption 2

210

Yılın VR Oyunu - Half Life: Alyx

310

Aşk ile Devam Ettirilen - Counter Strike: Global Offensive

410

Arkadaşlarla Daha Zevkli - Fall Guys: Ultimate Knockout

510

En Yenilikçi Oynanış - Death Stranding

610

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun - Red Dead Redemption 2

710

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun - Apex Legends

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Üstün Görsel Stil - Ori and the will of the Wisps

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En İyi Oyun Müziği - Doom Eternal

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Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın - The SİMS 4

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yılın steam oyunlarıRed Dead Redemption 2Half Life: AlyxFall Guys: Ultimate Knockout
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