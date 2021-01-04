2020 Steam Ödülleri belli oldu

Steam, 2020'nin en iyilerinin oyuncular tarafından belirlendiği 2020 Steam Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Rockstar tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, Aralık 2019'de yayınlanmasına rağmen 2020'de "Yılın Oyunu" seçildi.
04 Ocak 2021 10:50
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Yılın Oyunu - Red Dead Redemption 2
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Yılın VR Oyunu - Half Life: Alyx
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Aşk ile Devam Ettirilen - Counter Strike: Global Offensive
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Arkadaşlarla Daha Zevkli - Fall Guys: Ultimate Knockout
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En Yenilikçi Oynanış - Death Stranding
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Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun - Red Dead Redemption 2