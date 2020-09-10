2020 Minimalist Fotoğrafçılık yarışmasının kazananları
10 Eylül 2020 13:15
136
Soyut fotoğrafçılık birincisi - Stanislas Augris
236
Soyut fotoğrafçılık ikincisi - George Byrne
336
Soyut fotoğrafçılık üçüncüsü - Lesley MacGregor
436
Hava fotoğrafçılığı birincisi – Roberto Corinaldesi
536
Hava fotoğrafçılığı ikincisi – Marcin Giba
636
Hava fotoğrafçılığı üçüncüsü – Kevin Krautgartner
736
Mimari fotoğrafçılık birincisi – Dev Kulkarni
836
Mimari fotoğrafçılık ikincisi – John Kosmopoulos
936
Mimari fotoğrafçılık üçüncüsü – Richard Johnson
1036
Kavramsal fotoğrafçılık birincisi – Kaat Stieber
1136
Kavramsal fotoğrafçılık ikincisi – Heloisa Lodder
1236
Kavramsal fotoğrafçılık üçüncü – Mehrdad Fathisü
1336
Fine-art fotoğrafçılık birincisi - Klaus Lenzen
1436
Fine-art fotoğrafçılık ikincisi - George Byrne
1536
Fine-art fotoğrafçılık üçüncüsü - Rupert Hoeller
1636
Manzara fotoğrafçılığı birincisi - Holger Nimtz
1736
Manzara fotoğrafçılığı ikincisi - Roland Krämer
1836
Manzara fotoğrafçılığı üçüncüsü - Hilda Champion
1936
Uzun pozlama birincisi - Max Morawski
2036
Uzun pozlama ikincisi - Max Morawski
2136
Uzun pozlama üçüncüsü -Matteo Pagnoni
2236
Gece fotoğrafçılığı birincisi - Gece fotoğrafçılığı
2336
Gece fotoğrafçılığı ikincisi - Benjamin Briones Grandi
2436
Gece fotoğrafçılığı üçüncüsü - Swee Sing Vincent Lim
2536
Açık kategori birincisi - Heloisa Lodder
2636
Açık kategori ikincisi - Mieke Douglas
2736
Açık kategori üçüncüsü - John Andreas Godwin
2836
Fotomanipülasyon biricisi - George Byrne
2936
Fotomanipülasyon ikincisi - Marc Koegel
3036
Fotomanipülasyon üçüncüsü - Marc Koegel
3136
Porte biricisi - Vicky Martin
3236
Porte ikincisi - Tim Franco
3336
Portre üçüncüsü - Karoline Schneider
3436
Sokak foroğrafçılığı birincisi - Santiago Martinez de Septien
3536
Sokak foroğrafçılığı ikincisi - Kevin Lyle
3636
Sokak foroğrafçılığı üçüncüsü - Giancarlo Staubmann
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