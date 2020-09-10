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2020 Minimalist Fotoğrafçılık yarışmasının kazananları

10 Eylül 2020 13:15

136

Soyut fotoğrafçılık birincisi - Stanislas Augris

236

Soyut fotoğrafçılık ikincisi - George Byrne

336

Soyut fotoğrafçılık üçüncüsü - Lesley MacGregor

436

Hava fotoğrafçılığı birincisi – Roberto Corinaldesi

536

Hava fotoğrafçılığı ikincisi – Marcin Giba

636

Hava fotoğrafçılığı üçüncüsü – Kevin Krautgartner

736

Mimari fotoğrafçılık birincisi – Dev Kulkarni

836

Mimari fotoğrafçılık ikincisi – John Kosmopoulos

936

Mimari fotoğrafçılık üçüncüsü – Richard Johnson

1036

Kavramsal fotoğrafçılık birincisi – Kaat Stieber

1136

Kavramsal fotoğrafçılık ikincisi – Heloisa Lodder

1236

Kavramsal fotoğrafçılık üçüncü – Mehrdad Fathisü

1336

Fine-art fotoğrafçılık birincisi - Klaus Lenzen

1436

Fine-art fotoğrafçılık ikincisi - George Byrne

1536

Fine-art fotoğrafçılık üçüncüsü - Rupert Hoeller

1636

Manzara fotoğrafçılığı birincisi - Holger Nimtz

1736

Manzara fotoğrafçılığı ikincisi - Roland Krämer

1836

Manzara fotoğrafçılığı üçüncüsü - Hilda Champion

1936

Uzun pozlama birincisi - Max Morawski

2036

Uzun pozlama ikincisi - Max Morawski

2136

Uzun pozlama üçüncüsü -Matteo Pagnoni

2236

Gece fotoğrafçılığı birincisi - Gece fotoğrafçılığı

2336

Gece fotoğrafçılığı ikincisi - Benjamin Briones Grandi

2436

Gece fotoğrafçılığı üçüncüsü - Swee Sing Vincent Lim

2536

Açık kategori birincisi - Heloisa Lodder

2636

Açık kategori ikincisi - Mieke Douglas

2736

Açık kategori üçüncüsü - John Andreas Godwin

2836

Fotomanipülasyon biricisi - George Byrne

2936

Fotomanipülasyon ikincisi - Marc Koegel

3036

Fotomanipülasyon üçüncüsü - Marc Koegel

3136

Porte biricisi - Vicky Martin

3236

Porte ikincisi - Tim Franco

3336

Portre üçüncüsü - Karoline Schneider

3436

Sokak foroğrafçılığı birincisi - Santiago Martinez de Septien

3536

Sokak foroğrafçılığı ikincisi - Kevin Lyle

3636

Sokak foroğrafçılığı üçüncüsü - Giancarlo Staubmann

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