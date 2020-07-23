2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri yarışmasının (IPPAWARDS) kazananları bugün itibariyle açıklandı. İşte kazananlar...
23 Temmuz 2020 21:09
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Joseph Cyr, Amerika Birleşik Devletleri, İkincilik ödülü - Gün batımı kategorisi Alacakaranlık Yansıması, Santa Catalina Mountains, Arizona iPhone 6s ile çekildi
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Mary Joy Gaitano, Filipinler, Üçünülük ödülü - Çocuklar kategorisi Çocukların gözünden, Filipinler iPhone 6 Plus ile çekildi
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Kristian Cruz, United States, Birincilik ödülü - Seyahat kategorisi Geçmişten Bağımsız, Varanasi, Hindistan iPhone X ile çekildi
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Ji Li, Çin, İkincilik ödülü - Hayvanlar kategorisi Flamingolar iPhone 6s ile çekildi
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Saif Hussain, Irak, Yılın fotoğrafçısı üçüncülük ödülü Gençlik Şeyhi, Bağdat, Irak iPhone X ile çekildi
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Artyom Baryshau, Rusya, Yılın fotoğrafçısı birincilik ödülü Duvar Yok, Hindistan iPhone 6 ile çekildi
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Dan Liu, Çin, Birincilik ödülü - Seriler kategorisi İsimsiz, Mindat, Myanmar iPhone 11 Pro Max ile çekildi
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Dimpy Bhalotia, Birleşik Krallık, Yılın fotoğrafçısı büyük ödülü Uçan Çocuklar, Banaras, Hindistan iPhone X ile çekildi
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Nico Brons, Hollanda, İkincilik ödülü - Manzara kategorisi Kumullar iPhone 11 Pro Max ile çekildi
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Geli Zhao, Çin, Yılın fotoğrafçısı ikincilik ödülü iPhone XS Max ile çekildi
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