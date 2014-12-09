İşte 2015 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri adayları
09 Aralık 2014 17:34
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2015 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'ne başvuruların bitmesine 1 ay kala, Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu, yarışmaya yapılan başvurulardan derlediği fotoğrafları yayınladı. İşte organizasyonun çeşitli kategorilerden seçtiği 15 fotoğraf... 1. "Orangutan in The Rain" - Andrew Suryono, Endonezya, Doğa ve Vahşi Yaşam Kategorisi
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2. "Holi" - Ioulia Chvetsova, Fransa, Sanat ve Kültür Kategorisi
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3. "Blaak" - Cor Boers, Hollanda, Mimari Kategorisi
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4. "Vigorous Touch of the Morning" - Jubair Bin Iqbal, Bangladeş, İnsan Kategorisi
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5. "Step by Step" - Ralf Wendrich, Almanya, Mimari Kategorisi
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6. "Dog Fight" - Cioplea Vlad, Romanya, An Kategorisi
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7. "Dinner" - Kyle Breckenridge, Kanada, Doğa ve Vahşi Yaşam Kategorisi
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8. "Timeless Affection" - Arief Siswandhono, Endonezya, İnsan Kategorisi
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9. "The Morning Ritual" - Nick Ng, Malezya, An Kategorisi
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10. "Hamer Man" - Diego Arroyo Méndez, İspanya, Gülümseme Kategorisi
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11. "Desert Dawn" - Gareth Lowndes, Yeni Zelanda, Seyahat Kategorisi
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12. "Morning Hour" - Georg May, Almanya, Doğa ve Vahşi Yaşam Kategorisi
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13. "The Trace of an Ancient Glacier" - Miquel Ángel Artús Illana, İspanya, Seyahat Kategorisi
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14. "Covered" - Courtney Colantonio-Ray, ABD, An Kategorisi
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15. "In a Crowd of King Penguins" - Lisa Vaz, Portekiz, Doğa ve Vahşi Yaşam Kategorisi (David Sim / IB Times)